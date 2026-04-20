Gobierno estatal y municipal coordinan atención tras incendio en la zona de El Salado

Ecatepec, Méx.- Autoridades estatales y municipales desplegaron acciones conjuntas de atención y apoyo a la población tras el incendio registrado en la zona de El Salado, en Xalostoc, el cual ocasionó el colapso de un puente vehicular en la Autopista Urbana Siervo de la Nación.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó un recorrido por el área afectada acompañada de la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, con el objetivo de supervisar los daños y coordinar las labores de respuesta inmediata.

Durante su visita, la mandataria estatal destacó la instrucción de mantener una atención permanente en la zona y fortalecer la coordinación interinstitucional con el gobierno municipal para hacer frente a la emergencia.

“En Ecatepec, acompañada de la Presidenta Municipal Azucena Cisneros Coss, recorrimos la zona de El Salado, Xalostoc, ante el incendio que se registró y que provocó el colapso de un puente vehicular. Instruí brindar atención permanente y coordinar acciones con el gobierno municipal. A las y los vecinos les reiteré que les estaremos acompañando, que cuentan con nuestro Gobierno para darles apoyo siempre”, expresó Gómez Álvarez.

Por su parte, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss subrayó el trabajo conjunto con el gobierno estatal y reconoció el acompañamiento de la gobernadora en la atención de esta contingencia.

“Recorrimos junto a nuestra gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez la zona de El Salado, Xalostoc, tras el incendio que provocó el colapso del puente vehicular de la Autopista Urbana Siervo de la Nación. Gracias gobernadora por su acompañamiento y sensibilidad. Seguimos trabajando con las y los vecinos para recuperar la vialidad y atender esta emergencia con responsabilidad y cercanía”, señaló.

Las autoridades informaron que continúan las labores de evaluación de daños, así como las acciones para restablecer la movilidad en la zona afectada y brindar apoyo a las familias que resultaron impactadas por el siniestro.