Sebat llevó a EDC México un show que marca un giro en su carrera

Por: Francisco Calvo Guzmán

Toluca, Méx.- El DJ y productor mexicano Sebat se presentó este domingo en EDC México 2026 con un espectáculo que simboliza una transformación en su trayectoria profesional, al enfocarse por primera vez de manera integral en la difusión de música original y en la consolidación de una identidad sonora propia.

Originario de Toluca, el artista inició su relación con la música desde la adolescencia y pronto se integró al circuito electrónico nacional. Con el paso de los años, su actividad constante en cabinas y festivales le permitió ampliar su alcance a distintas ciudades del país y a escenarios en Estados Unidos, construyendo una carrera caracterizada por la continuidad y la presencia en distintos espacios de la escena club.

Su crecimiento profesional también se reflejó en su participación en eventos de gran formato y en la oportunidad de compartir escenario con exponentes internacionales como Afrojack, Alesso, Claptone y Steve Aoki, experiencias que fortalecieron su posicionamiento dentro del circuito electrónico y ampliaron su proyección fuera del ámbito local.

La presentación que ofreció en el festival se distinguió por el estreno de un conjunto de composiciones inéditas desarrolladas durante los últimos años. Este nuevo material forma parte de un mismo planteamiento creativo y responde a una etapa en la que el artista busca priorizar la producción musical sobre el formato tradicional centrado únicamente en la mezcla en vivo.

Como parte de esta evolución, recientemente dio a conocer el tema “Seraphim Collapse”, una producción que adelanta el rumbo estético de su proyecto, caracterizado por atmósferas profundas, estructuras progresivas y un enfoque que combina elementos emocionales con una narrativa sonora más elaborada dentro del techno melódico.

A este contexto se sumó un elemento simbólico dentro del cartel del festival: su presentación estuvo programada para el domingo 22, de las 23:00 a las 00:00 horas, en un horario que coincidió con el set del DJ internacional John Summit, una de las figuras más consolidadas de la electrónica actual. La coincidencia ha sido interpretada por él y sus seguidores como una especie de “batalla entre David y Goliat”, al enfrentar en el mismo momento a un talento emergente nacional contra un nombre ya establecido a nivel global.

De acuerdo con el propio DJ, este periodo representa un momento de redefinición profesional, en el que su objetivo es consolidar una propuesta que trascienda el rol de selector musical y se posicione como un proyecto artístico integral. En ese sentido, su participación en EDC México se perfilo como un punto significativo dentro de su trayectoria, al coincidir con el inicio de una etapa orientada hacia la autoría, la conceptualización y el desarrollo de un lenguaje sonoro propio dentro de la escena electrónica mexicana.