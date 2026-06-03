Comunidad teatral mexiquense celebrará el legado de Óscar Daniel G. Sotelo

Toluca, Méx.- La comunidad teatral del Estado de México unirá esfuerzos durante el mes de junio para rendir homenaje a la memoria de Óscar Daniel Gómez Sotelo, reconocido actor, director, dramaturgo, productor y maestro de teatro mexiquense, cuya trayectoria dejó una profunda huella en la escena cultural estatal y nacional.

A través del Ciclo Conmemorativo Teatral en Honor al Director Óscar Daniel G. Sotelo, compañías teatrales, artistas independientes e instituciones culturales presentarán una serie de actividades en Ixtapan de la Sal y Toluca con el propósito de reconocer tanto la obra artística como la calidad humana de quien formó a numerosas generaciones de actores y creadores escénicos.

Durante la presentación, la actriz Alison Sepúlveda, encargada de conducir el evento, destacó que este encuentro representa un ejercicio de solidaridad colectiva entre las agrupaciones teatrales mexiquenses. “Este evento es una muestra de solidaridad colectiva. Queremos que su pasión siga latiendo en cada escenario porque la muerte no puede extinguir lo que se sembró con amor y arte en los corazones de quienes compartieron su camino”, expresó.

La primera jornada se realizará el sábado 6 de junio en Ixtapan de la Sal, donde las actividades comenzarán a las 16:00 horas con una presentación de cuentacuentos a cargo de Esperanza Tapia. Posteriormente, a las 17:00 horas, se presentarán fragmentos de Don Juan Tenorio, una producción impulsada por las compañías O de Madera y Teatro Lunar bajo la dirección de Francisco Cotero.La actriz Yetzi Giovanna Cortés Ceballos, egresada de la Facultad de Artes Dramáticas de la UAEMéx y con más de 20 puestas en escena en su trayectoria, explicó que la selección de esta obra responde al estrecho vínculo que tuvo Gómez Sotelo con el personaje.

“Daniel interpretó este papel en múltiples ocasiones y realizó giras por todo el Estado de México. Su actuación fue profundamente sensible y por eso quisimos recordarlo a través de este montaje”, señaló.La programación en Ixtapan concluirá a las 19:00 horas con la presentación de Luciérnaga Azul, a cargo del grupo Frutitas Frescas Cabaret, una obra que aborda el impacto del Alzheimer en la vida de quienes lo padecen y de sus familias.

Por su parte, Fairyn Argandar, directora de la compañía anfitriona Ohana Teatro, actriz, dramaturga, directora y productora con más de 23 años de trayectoria artística, explicó que la iniciativa nació del afecto y reconocimiento que la comunidad teatral conserva hacia Óscar Daniel.”Óscar Daniel fue un amigo, un hermano y un creador incansable. Participó en numerosas compañías, dirigió, actuó, escribió dramaturgia y formó a nuevas generaciones. Cuando lanzamos la convocatoria, la respuesta fue inmediata porque todos querían ser parte de este homenaje”, comentó.Fairyn Argandar agradeció además el respaldo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, que abrió las puertas del Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense para albergar las actividades programadas para el sábado 13 de junio.

La jornada iniciará a las 12:00 horas con el musical “Mamma Mia”, interpretado por estudiantes de UNITEC que fueron alumnos de Gómez Sotelo y que decidieron sumarse al homenaje en memoria de quien fuera su maestro.A las 15:00 horas se presentará “La niña que riega la albahaca”, de la compañía Infantería de Teatro Clásico, inspirada en la obra de Federico García Lorca; posteriormente, a las 17:00 horas, Imakinación Teatro ofrecerá Caballeros de la Mancha, una puesta en escena dirigida por Antonio Flores que aborda temas relacionados con la tercera edad.La cartelera concluirá a las 19:00 horas con “Ella es mi voz”, producción de Ohana Teatro que supera las cien representaciones y que explora distintas formas del amor a través de un formato performático y musical.

Durante el encuentro, Zulema Lugo, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca de la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense, destacó la importancia de fortalecer las iniciativas culturales surgidas desde la ciudadanía. “No podemos desvincular a las instituciones públicas de la realidad social. Nuestra función es acompañar los procesos que la comunidad artística ya está construyendo y facilitar que esos proyectos lleguen a más personas”, afirmó.La funcionaria subrayó además que la dependencia estatal mantiene abiertas sus puertas para recibir propuestas culturales y trabajar de manera conjunta con los creadores mexiquenses.La clausura del ciclo se llevará a cabo el sábado 20 de junio en Foro Índigo, espacio que concentrará varios de los proyectos más representativos de la trayectoria de Óscar Daniel.

La actriz, pedagoga y gestora cultural Pamela Torres Durán, licenciada en Arte Dramático por la UAEMéx y fundadora de Foro Índigo, explicó que esta jornada busca recuperar tanto la dimensión artística como la humana del homenajeado.Las actividades iniciarán a las 12:00 horas con la puesta en escena “Drácula”, presentada por Cofradía Teatral, agrupación que en su momento fue dirigida por Gómez Sotelo. Más tarde, a las 16:00 horas, Reflejo Teatro presentará “Petición de Mano”, bajo la dirección de Franz Wusterhus, obra que marcó una de las últimas colaboraciones artísticas del homenajeado.

A las 18:00 horas se desarrollará un conversatorio abierto a familiares, amigos y miembros de la comunidad teatral para compartir experiencias, recuerdos y reflexiones sobre la trayectoria de Óscar Daniel G. Sotelo.Finalmente, a las 19:30 horas, se presentará un montaje especial construido a partir de fragmentos de “Bodas de Sangre” y “Diálogo de lo Amargo”, obras que marcaron la formación universitaria de una generación de artistas que compartió escenarios y experiencias con el director mexiquense.Torres Durán destacó que el homenaje busca celebrar la vida y la influencia de un creador cuya labor trascendió los escenarios. “Queremos recordar no sólo al artista, sino al ser humano que impulsó a muchos de nosotros a seguir creando. Su legado permanece vivo en cada proyecto, en cada alumno y en cada escenario que ayudó a construir”, expresó.

Finalmente, Alison Sepúlveda reiteró que este homenaje representa el cariño, respeto y admiración que la comunidad teatral mexiquense conserva hacia Óscar Daniel G. Sotelo, así como el compromiso de mantener vivo su legado a través de los escenarios. “Este evento es una muestra de solidaridad colectiva que hacemos para que su pasión siga latiendo en el teatro. Hoy proclamamos que el teatro es el encuentro donde la memoria habita y que el legado de Óscar Daniel vivirá por siempre en cada telón que se levante”, expresó.

La actriz invitó al público a sumarse a las actividades programadas durante junio y recordó que todas las funciones se realizarán bajo el esquema de cooperación voluntaria, con acceso permitido 15 minutos antes de cada presentación.De esta manera, actores, directores, dramaturgos, alumnos, familiares y amigos convertirán los escenarios de Ixtapan de la Sal y Toluca, los días 6, 13 y 20 de junio, en espacios de memoria y celebración, donde la obra y la enseñanza de Óscar Daniel G. Sotelo continuarán presentes a través del arte que dedicó a impulsar su vida.