Gobierno del EdoMéx facilita trámite de títulos de propiedad de más de 9 mil mexiquenses

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México ha logrado que 9 mil 700 mexiquenses pasen de la incertidumbre a la tranquilidad que ofrece tener certeza jurídica de su patrimonio. Una de ellas es Margarita Arcos, quien, tras más de seis décadas de carecer de un respaldo legal para su casa, obtuvo su título de propiedad

Margarita, quien adquirió su predio en 1962, se acercó a un módulo informativo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, donde recibió la orientación necesaria para iniciar su trámite y concluir su proceso con éxito, lo que permitió que el esfuerzo de toda una vida se vea finalmente reflejado en un documento oficial.

“Estaba yo como, se puede decir como visitante, porque no tenía un papel que me avalara como titular o como propietaria de dicho predio. Ahora sí, ya cuento con este papel y es grato reconocerle al gobierno que está en turno, todas las facilidades que le están dando a la población para poder regularizarse. ¿Por qué? Porque esto evita muchos problemas a la larga del tiempo, problemas que a veces recaen en separaciones, incluso familiares, problemas legales”, expresó.

Obtener este documento brindó a Margarita una profunda satisfacción personal y el orgullo de no heredar conflictos a sus seres queridos. “Ya me siento satisfecha, realizada se puede decir. Sé que ya mis familiares, ya no voy a dejar problemas el día que yo llegue a faltar y que tampoco se pueden ocasionar problemas internamente, porque mis descendientes ya tienen un documento con que avalar, que su madre era propietaria de dicho predio”.

Margarita invita a sus familiares y a conocidos a confiar en las instituciones mexiquenses, al saber que regularizar la propiedad es una de las decisiones más acertadas para proteger a los que más se quiere.

Con asesoría gratuita y presencia en todo el territorio estatal, el Imevis continúa con la transformación de la vida de las familias y abre puertas a un futuro seguro para todos los mexiquenses.