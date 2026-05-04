Estrena UAEMéx tercera temporada de teatro

Toluca, Méx.- Un total de seis puestas en escena engalanan la tercera temporada de teatro a cargo de la Compañía Universitaria (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Para fomentar la reflexión, ampliar el acceso a la cultura y llegar a todo el público desde los más pequeños hasta la población en general, la Compañía Universitaria de Teatro trabajó en las puestas en escena que deleitarán a los asistentes.

El director de la Compañía, Juan Carlos Embris Gonzaga, detalló que esta temporada reúne montajes que combinan diversidad temática, experimentación escénica y formación académica, al abrir espacios tanto para grupos consolidados como para estudiantes y egresados.

A diferencia del teatro comercial, puntualizó que el teatro universitario fomenta el mensaje, la reflexión y la exploración escénica, dando pauta a la formación artística de las y los jóvenes.

En el Teatro Universitario “Los Jaguares” se presentarán cuatro montajes. La hoguera, del dramaturgo David Paquet y dirigida por José Cotero, tendrá funciones los lunes y martes a las 19:00 horas, del 11 de mayo al 23 de junio.

Asimismo, El médico a palos, de Molière, con adaptación y dirección de César Albarrán, se presentará del 7 de mayo al 28 de junio, de jueves a sábado a las 17:00 horas y los domingos a las 16:00 horas.

Por su parte, Mechacorta, idea original de Mario Vera y Diego Argenis Méndez, ofrecerá funciones del 7 de mayo al 28 de junio, de jueves a sábado a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas.

Finalmente, Un reino de brujos y niños, con dramaturgia y dirección de Israel Ríos, se presentará del 9 de mayo al 28 de junio, los sábados y domingos a las 13:00 horas.

En el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, ubicado en el Edificio de Rectoría, se presentarán dos obras: Astros, arrullos para Lulú, dirigida por Diego Argenis Méndez, y Trump The King, bajo la dirección de Alejandro Cabello. Ambas estarán en cartelera del 7 de mayo al 27 de junio, de jueves a sábado a las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente.

A la vez, la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) realiza actividades para público familiar, como Teatro Panal, los sábados a las 11:00 y 12:00 horas con funciones gratuitas, y Colmena Escénica, los domingos a las 15:00 y 16:00 horas, que incluye presentaciones y talleres.

Finalmente, la Compañía Universitaria de Teatro invitó a la comunidad universitaria y al público en general a asistir a esta temporada, destacando la participación de jóvenes universitarios.