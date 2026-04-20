En acción conjunta, Chimalhuacán y La Paz retiran 63 toneladas de basura

Chimalhuacán, Méx.- Como parte de las labores realizadas en una Jornada de Limpieza Intermunicipal, los gobiernos de Chimalhuacán y La Paz se unieron para recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y la seguridad de la población.

Las labores se desarrollaron desde el puente de El Salado, sobre la calle Canal Río de la Compañía, hasta el puente Elizabeth II. En estas acciones participaron brigadas de las direcciones de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Comunicación Social y personal de la Presidencia de Chimalhuacán, quienes retiraron 63 toneladas de maleza, basura, escombros y 290 llantas de reciclaje, además de la reparación de 15 luminarias por parte de alumbrado público.

La jornada fue encabezada por las alcaldesas Xóchitl Flores Jiménez y Martha Guerrero, quienes destacaron la importancia de mantener en buenas condiciones los límites territoriales, recuperar espacios públicos y mejorar la imagen urbana.

Xóchitl Flores agradeció la confianza y participación de las y los vecinos, al tiempo que subrayó la continuidad de los trabajos intermunicipales en beneficio de la comunidad.

De acuerdo con el Bando Municipal de Chimalhuacán, tirar basura, llantas o escombros en la vía pública constituye una falta administrativa que puede ser sancionada con multas económicas de $2,346.20 a $4,692.40 pesos, arresto o trabajo comunitario de hasta 18 horas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar la normativa vigente.

De igual manera, informaron que estas jornadas de limpieza sabatinas se realizan de manera periódica como parte de una estrategia permanente de mejoramiento urbano.

ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES

Por otra parte, en coordinación con el municipio de La Paz, se llevó a cabo una jornada de esterilización en la zona del extiradero que colinda entre ambas localidades, con el objetivo de atender la sobrepoblación de perros y gatos en situación de abandono.

En esta jornada participaron personal de Salud y de Zoonosis de ambos municipios, así como rescatistas independientes, vecinas y vecinos comprometidos, quienes acudieron con sus mascotas y con animales rescatados. Gracias a este trabajo conjunto, se esterilizaron 67 perros y gatos, 42 por parte de Chimalhuacán y 25 por La Paz.

El gobierno de Chimalhuacán informó que el abandono animal es una forma de maltrato y está prohibido. De acuerdo con el artículo 148 del Bando Municipal, abandonar a una mascota en la vía pública, carreteras o espacios privados puede ser sancionado con multas de hasta $4,692.40 pesos, además de arresto.