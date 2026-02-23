Sara Ángel, la promesa artística del regional mexicano

Toluca, Méx.– Nacida en Zacatecas, de apenas 23 años cumplidos, la talentosa cantante y compositora Sara Ángel, hija de la cantautora de música católica Priscila Ángel y del cantautor y vocalista de Los Temerarios, Gustavo Ángel, quien concedió el espacio al periódico El Valle para dar a conocer su talento artístico, nos compartió que desde pequeña le gustaba la música, componer y tocar el piano, sin embargo, fue hasta la Universidad cuando decidió que quería realmente dedicarse al mundo artístico, pues asegura que siempre fue una parte clave en su vida, una manera de procesar las situaciones que le estaban sucediendo en su vida, además de que ha sido la base de todo lo que ha hecho, compartiéndonos que ha hecho anteriormente fusiones de pop con reggaetón, R&B, entre otros.

Afirma que cuando les contó a sus papás que se quería dedicar a la música, se sintieron muy felices pues la respaldan y apoyan independientemente de lo que ella hubiese decidido, pero, por ser parte de la música, fue un punto clave pues lo trae en la sangre; además, nos dijo que de los recuerdos musicales que mantiene con más cariño fue cuando estuvo en varios recitales de piano de niña porque pudo estar acompañada de su familia y se ha sentido llena y feliz al respecto.

Ahondando mucho más en un ámbito personal, nos compartió que siempre ha llevado un ritmo bastante tranquilo y normal, que sus papás siempre han estado presentes en la cotidianidad del día a día con actividades esenciales como llevarla a la escuela, preparar sus refrigerios, pero, los fines de semana eran un poco más de esfuerzo para sus papás por la naturaleza de sus trabajos.

Sara Ángel, está muy agradecida con sus papás por apoyarla, amarla, guiarla, pues sin duda son un ejemplo a seguir para ella, por supuesto porque están bastante empapados y bien posicionados en el ámbito musical, pero a pesar de que sus papás se dedican a la música, no puede afirmar que todo está hecho pues es una carrera en la que se tiene que trabajar todos los días, practicar todo lo que sabe en cuanto a canto, instrumentos, con la finalidad de poder lograr llegar a donde quiere y ser mejor cada día más.

En su último sencillo “Hoy te saco de mi vida”, quiso hacer catarsis de una relación en la que no salió del todo como esperaba y eligiéndose a sí misma, se reconstruye haciendo del dolor y del pesar, una fortaleza y gran canción con la que espera conectar con su público; además, dijo que le encantaría poder colaborar con uno de sus grupos favoritos en un futuro, Grupo Frontera y con Rosalía, a quien admira mucho también.

Sara Ángel, asegura que este es apenas el primer paso de un camino que quiere construir con disciplina y autenticidad, con esa sencillez que la caracteriza y su carisma, diciendo que “lo que se hace desde el corazón llega al corazón”, con nuevos sencillos en puerta y varias presentaciones en agenda, la joven cantante apuesta por conectar con el público a través de letras honestas y sonidos frescos. “Estoy lista para que la gente conozca mi historia”, afirma sonriente, convencida de que su música apenas comienza a escribir su propio capítulo en la industria.