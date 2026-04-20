Tlalnepantla se integra a mega jornada “Limpiemos nuestro EdoMéx”

Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, reafirmó su compromiso con la mejora del entorno urbano y la salud pública al sumarse activamente a la Mega Jornada de Limpieza de la estrategia estatal “Limpiemos Nuestro EDOMÉX”, que encabezó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

En una acción coordinada se intervinieron puntos en los límites territoriales de Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl para abatir el rezago en materia de residuos y mantenimiento de vialidades.

“Yo me siento muy orgullosa de nuestros presidentes municipales, cada vez se suman más a estos trabajos extraordinarios que se hacen en conjunto con la ciudadanía. Este año seguiremos trabajando en obras, recuperando espacios y dignificando el Oriente de nuestro estado. Aprovecho para agradecer a nuestra presidenta de la República todo el apoyo que nos brinda para seguir construyendo un mejor Estado de México”, mencionó la gobernadora.

Durante el inicio de las actividades, el presidente Municipal Raciel Pérez Cruz acompañó a la mandataria estatal y a sus homólogos, la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros y al presidente de Nezahualcóyotl Rodolfo Cerqueda, en el arranque de esta Mega Jornada que busca transformar de manera transversal la imagen de la zona oriente y valle de la entidad.

“Muchas gracias Gobernadora por impulsarnos en hacer estas acciones en nuestros municipios. Hoy la transformación es notoria y es evidente, la demanda de nuestra población es que se viva dignamente y para eso trabajamos. Hoy con Ecatepec y Nezahualcóyotl hacemos equipo para trabajar y regresar la dignidad. Hoy estamos en tiempos profundos de transformación; es un placer coincidir en el tiempo con una extraordinaria mujer como lo es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con una mujer muy valiente como nuestra Gobernadora Delfina Gómez”, expresó Raciel Pérez Cruz

Tras el acto protocolario, el personal de Tlalnepantla, integrado por 250 servidores públicos se desplegó en su respectiva demarcación para realizaron labores intensivas de desmalezado en camellones, podas de árboles que interferían con el alumbrado, así como limpieza y barrido manual profundo.

Estas tareas se complementaron con el desazolve de rejillas y alcantarillas para prevenir inundaciones ante la próxima temporada de lluvias, además de la aplicación de pintura en mobiliario urbano para dignificar el espacio público.

Con estas acciones, la administración municipal se alinea a la visión de trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para ofrecer una mejor calidad de vida a las familias mexiquenses a través de espacios limpios y ordenados.