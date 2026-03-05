Participa Francisco Vázquez en sesión de Consejo del ISSEMyM

Toluca, Méx.- El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, participó en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que encabezó la Oficial Mayor del gobierno del Estado de México, Mónica Chávez Durán.

Durante la reunión se revisó la situación financiera del organismo, además de presentarse los reportes de la Comisión Auxiliar Mixta y de los comités encargados de temas como pensiones, afiliación y créditos.

De igual manera, se analizaron los estados financieros del instituto y diversos asuntos considerados prioritarios para garantizar su funcionamiento durante 2026.

En el evento se resaltó que estas acciones estarán orientadas a fortalecer la atención a las y los derechohabientes, así como a mejorar la operación de los centros de salud del sistema.