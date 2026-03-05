EdoMéx conmemora el 8M con más de 60 actividades

Toluca, Méx.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), llevará a cabo 68 actividades en el territorio estatal, para promover la igualdad sustantiva, fortalecer el acceso a los derechos humanos y garantizar la justicia a todas las niñas, jóvenes y mujeres.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó que esta agenda reafirma el compromiso de la Maestra Delfina Gómez Álvarez con la transformación de las condiciones de vida de las mexiquenses.

“Este 8M es un llamado a la acción; por ello, desde el Estado de México, trabajamos para que la igualdad sea una realidad tangible, con políticas públicas que garanticen los derechos, el acceso a la justicia, a la autonomía y a una vida libre de violencia para todas las mujeres”, destacó la Secretaria.

“Nos Movemos Seguras”, iniciativa del Gobierno del Estado de México para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público, se implementará en los 125 municipios.

Como parte de garantizar espacios seguros a mujeres víctimas de violencia, se inauguró el Centro LIBRE en Luvianos, y próximamente se hará en Coacalco, Tianguistenco, Santo Tomás y Acambay.

Estos espacios forman parte de la estrategia del Gobierno de México y del EdoMéx para fomentar la autonomía económica, brindar atención integral y acompañamiento psicológico.

La agenda del 8M contempla: 19 conferencias y foros sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género; 19 Caravanas estatales; cuatro Asambleas Municipales en Tepotzotlán, Amecameca, Atizapán y Zinacantepec; así como diferentes actividades masivas y conmemorativas, como la Convocatoria de Líderes Indígenas, Jornadas por la Igualdad Sustantiva y Territorios de Justicia, con el objetivo de acercar servicios jurídicos y orientación especializada en comunidades con mayores índices de vulnerabilidad.

Para fomentar una vida saludable en las mujeres, se invita a la carrera atlética de 5 kilómetros para el 22 de marzo, a realizarse en Toluca.

Como parte de las acciones institucionales, se realizarán firmas de convenios entre la Secretaría de las Mujeres con: IMEVIS, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Valle de México Sección 36, Defensoría Pública y Compromiso por la Igualdad, para promover entornos laborales igualitarios y libres de violencia.

Además, se llevarán a cabo las entregas de equipos y herramientas para el fortalecimiento de proyectos productivos; entregas de kits de aseo personal a Mujeres Privadas de la Libertad, y se otorgará el “Premio Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”, que reconoce la trayectoria y el trabajo de quienes luchan por la justicia y la dignidad de otras mujeres.

Todas las actividades, fechas y horarios pueden consultarse en las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

Con esta amplia agenda de actividades, el Gobierno del Estado de México, refrenda su compromiso con la construcción de un Estado más justo, igualitario y libre de violencia, donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.