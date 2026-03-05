Mujeres del EdoMéx tienen hasta el 18 de marzo para registrarse y recibir apoyos alimentarios

Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recordó a las mujeres del Estado de México que el plazo para registrarse en el Programa Alimentación para el Bienestar vence el próximo 18 de marzo, fecha límite para mantenerse dentro del padrón de beneficiarias y continuar recibiendo este respaldo.

Dirigido a mujeres de 50 a 64 años, este programa tiene como objetivo garantizar acceso a alimentación nutritiva y servicios integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, así como de personas afectadas por contingencias. Entre los beneficios destacan la entrega de canastas alimentarias y asistencia complementaria que busca acompañar a las beneficiarias en su día a día.

“Es fundamental no dejar a nadie atrás”, subrayó la gobernadora, enfatizando que estas políticas priorizan a quienes más lo necesitan y buscan generar un impacto positivo en la vida de las mujeres mexiquenses.

Asimismo, desde el 3 de marzo, comenzó el pago del programa Mujeres con Bienestar para las beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras “D”, “E”, “F” y “G”. Este programa, enfocado en mujeres de 18 a 59 años sin acceso a seguridad social, ofrece transferencias bimestrales de 2 mil 500 pesos durante un año, además de servicios complementarios que fortalecen su desarrollo personal y económico.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de acompañar a las mujeres en cada etapa de su vida, mediante programas que combinan apoyos directos con estrategias para garantizar dignidad, justicia social y transformación de realidades.

Para registrarse o conocer más sobre el programa, las interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio