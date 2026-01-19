Gobierno del EdoMéx ofrece actividades culturales gratuitas para toda la familia.

Toluca, Méx.– Con la finalidad de acercar la cultura a las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México, ofrecerá del 19 al 25 de enero en los 19 Circuitos Regionales actividades gratuitas como presentaciones teatrales, talleres, exposiciones y conciertos, a través del Programa “Cultivamos Arte, Cosechamos Cultura”.

En Tenancingo, como parte del Circuito 17 “Raíces Activas. Tlalli-Ixtli”, del 23 al 25 de enero a las 17:00 horas se llevará a cabo el taller artesanal “Cultivo y rescate de la bebida ancestral: el pulque”. Se explicará el proceso de elaboración de esta bebida tradicional, desde el raspado del maguey hasta su obtención final.

En San Simón de Guerrero, Circuito 18 “Sur de Minas. Arte y mezcal”, el 22 de enero se impartirá el taller de grabado “Zullin amantoli” dirigido a infancias y juventudes, con el objetivo de acercarlas a las técnicas tradicionales del grabado y la impresión artesanal. La cita es a las 12 horas.

Mientras que, en el Circuito 5 “Comunidad Cultural del Cerro del viento” en Ecatepec, las actividades iniciarán a las 11:00 horas con la presentación teatral “Zona de risas: Circo pa’l barrio”, un espectáculo que rompe con los escenarios convencionales y juega con la improvisación, seguida del concierto “DIAH”, la proyección del documental de la Comunidad Cultural del Cerro del Viento y las presentaciones musicales de “Skalectricos”, “Jezzy P” y “Valkirias Ska”.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a las y los mexiquenses a consultar la programación completa en sus redes sociales oficiales: Facebook, X e Instagram, en @CulturaEdomex