Capturan en Guerrero a presunto feminicida de dos mujeres en Cuautitlán

Por: Ventura Rojas Garfias y Fernanda Medina

Toluca, Méx.- En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detuvieron a Eric Antonio “N”, identificado como presunto autor material de un doble feminicidio de dos mujeres identificadas como Cindy y Teresita, ocurrido el 12 de enero pasado, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Las labores de gabinete y campo, que permitió establecer coordinación con autoridades locales e identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N”, también se detuvo a Alejandro “N”, quien lo auxilió a ocultarse y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022, en Cuautitlán, Estado de México.

Se implementó un dispositivo de seguridad coordinado con las fiscalías estatales, mediante el cual fue detenido Eric Antonio “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente.

Los hechos, se registraron el 12 de enero, cuando Cindy, de 25 años, y su madre Teresa de Jesús, de 53, fueron localizadas sin vida al interior de su departamento, ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla del municipio de Cuautitlán.

Fueron los familiares, quien descubrieron a las mujeres sin vida, pues no tenían contacto con ellas durante varias horas.

Por lo que las primeras investigaciones, iban hacia Erick Antonio N., expareja de Cindy, quien al parecer ya la había amenazado en varias ocasiones.

Luego de haber si sido detenidos, los dos sujetos fueron trasladados al Estado de México donde fueron puestos disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinara su situación legal.