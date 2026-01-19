Reabre sus puertas el Deportivo “Luis García Postigo”: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la reapertura del Deportivo “Luis García Postigo”, espacio que, tras intensas jornadas de mantenimiento y rehabilitación, en conjunto con la iniciativa privada se mejoró la infraestructura deportiva con que cuenta Tlalnepantla.

Pérez Cruz dijo que, esta rehabilitación, forma parte del firme compromiso de recuperar los espacios públicos para el sano esparcimiento y la activación física.

“Queremos que sea un espacio de convivencia y encuentro; que en estas canchas, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores puedan plantearse retos y descubrir el gran talento que tenemos en Tlalnepantla”, afirmó Pérez Cruz.

Informó que actualmente, el deportivo cuenta con dos canchas de básquetbol totalmente rehabilitadas, una cancha de fútbol con pasto sintético en perfecto estado, una alberca para clases de natación y gradas en óptimas condiciones.

Durante el evento, el presidente municipal subrayó que su administración avanza de manera gradual en la recuperación de la infraestructura deportiva del municipio. Asimismo, destacó que una de las instrucciones principales de su gestión es fomentar la colaboración con la iniciativa privada para fortalecer estos proyectos.

El alcalde también informó un avance del 90 por ciento en la resolución de problemas de descargas residuales en la zona. Este logro es resultado del trabajo conjunto con el sector productivo local para garantizar instalaciones 100 por ciento seguras y saludables para los usuarios.

“El Gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso inquebrantable con el bienestar de la niñez y juventud, reconociendo al deporte como la herramienta más poderosa para el desarrollo integral y la reconstrucción del tejido social”, expresó el alcalde.