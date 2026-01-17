Habitantes se benefician con renovación de espacios recreativos

Isidro Fabela, Méx.- Con una inversión superior a los 17.9 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, llevó a cabo la rehabilitación integral del Deportivo “Canalejas”, en el municipio de Isidro Fabela, para beneficiar a más de 4 mil 200 habitantes como parte del Programa de Obra Pública.

A nombre de la Gobernadora mexiquense, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), entregó la obra y afirmó que la prioridad de esta administración estatal es asegurar que la inversión pública se traduzca en beneficios tangibles que permitan a las familias recuperar sus entornos y convivir en espacios modernos.

El deportivo cuenta ahora con una cancha de futbol de pasto sintético, gradas techadas, trotapista y canchas de frontón con techumbre, lo que garantiza su uso bajo diversas condiciones climáticas. Además, la inclusión de juegos infantiles, ejercitadores al aire libre y la mejora de las áreas verdes crean un entorno inclusivo para todas las edades.

La instalación de mobiliario urbano nuevo y reja perimetral refuerza la seguridad del recinto y permite que las familias disfruten de sus actividades en un ambiente ordenado y protegido.

Acompañado de Carolina Flores Campos, Presidenta Municipal, el Secretario Maza Lara recorrió el Deportivo “Canalejas”, una obra con enfoque urbano que optimiza el equipamiento deportivo y lo transforma en un nodo de actividad física para la zona, para promover estilos de vida saludables.