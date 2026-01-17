Edomex recibe inversión de más de 13 mil 500 mdp en infraestructura

Ecatepec, Méx.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los avances de los trabajos que la dependencia realiza en el marco del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. Las acciones que se llevan a cabo contemplan inversiones por 13 mil 644 millones de pesos durante el periodo de 2025 a 2028 en los rubros de transporte público, infraestructura vial, espacio público e infraestructura educativa. En la conferencia “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT destacó las obras que se ejecutan y los nuevos proyectos que se desarrollarán para mejorar la movilidad en esta entidad.Informó que entre 2025 y 2027 se invertirán 3 mil 400 millones de pesos en el rubro de transporte público, de los cuales, 179 millones de pesos se ejercieron el año pasado.

Esteva Medina refirió que, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) se desarrolla el proyecto ejecutivo para la construcción del trolebús de Ixtapaluca, que correrá de San Buenaventura a Caseta Vieja. Se contempla la construcción de 12 estaciones y el tiempo de recorrido será de 45 minutos a lo largo de 10 kilómetros; la inversión será de 2 mil 500 millones de pesos. La obra ya se licitó y actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales. Además, se realizarán obras de extensión del Mexibús con una inversión de 600 millones de pesos.

Tendrá una longitud de 5 kilómetros y se ampliará de la estación General Vicente Villada a Panteón Los Rosales; contará con siete nuevas estaciones y un patio de encierro. La licitación para esta obra se realizará en marzo y el proyecto iniciará entre abril o mayo de este año. Asimismo, el funcionario federal señaló que se brinda asesoría al gobierno del Estado de México para el programa de chatarrización que está en proceso de análisis para definir cuatro corredores e iniciar los trabajos en mayo.

En cuanto a la ampliación y construcción de puentes vehiculares, Esteva Medina destacó que la inversión será de 5 mil 298 millones de pesos, de los cuales 317 millones de pesos se ejercieron en 2025.Detalló que los proyectos incluyen los dos puentes Alameda Oriente; uno de los cuales se terminará a finales de año, mientras que en junio de 2026 comenzará la construcción del otro; la obra total concluirá en 2027. También señaló que este año inician obras en 19 puentes: Nezahualcóyotl (5); Chimalhuacán (3); Texcoco (3); La Paz (2); Valle de Chalco (2); Chalco (1); Ecatepec (1); Ixtapaluca (1), y Tlalnepantla (1). En el rubro de infraestructura vial, la inversión total asciende a mil 361 millones de pesos para el periodo 2025-2027. Esteva Medina resaltó la entrega de 10 trenes de repavimentación en 2025 a igual número de municipios.

Además, se iniciaron trabajos por parte de la SICT en la Red Federal de Carreteras con dos trenes de repavimentación. Precisó que “ya se concluyó la conservación del puente de la Autopista México–Pirámides y se trabajó en la Reyes–Texcoco y en las Rutas 142 y 136. Para el próximo año traemos 505 millones de pesos y ya estarán trabajando los 10 trenes de todo el oriente, tanto en las redes estatales y municipales “. El secretario dijo que en el programa de “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura” se prevé una inversión de 3 mil millones de pesos; las acciones iniciaron en 2025 en 200 kilómetros. Se intervinieron 250 vialidades en 10 municipios, en donde se instalaron 6 mil 93 luminarias LED y se realizaron 52 murales en una longitud de 2 mil 565 metros.Para el presente año se tienen contemplados construir 300 kilómetros más en 194 vialidades de 10 municipios. Durante este mes se lleva a cabo la elaboración del proyecto.

Respecto a la Infraestructura Educativa, el titular de la SICT dijo que se invertirán 585 millones de pesos entre 2025 y 2026 para la construcción de seis Bachilleratos Tecnológicos que están próximos a su conclusión. Se ubican en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco y en este momento se trabaja en los acabados y en la obra exterior. Finalmente, el secretario Jesús Esteva indicó que en este año se desarrollarán tres bachilleratos más en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, los cuales entrarán en proceso de licitación en febrero próximo.