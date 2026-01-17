El INE en EdoMéx trabaja rumbo al Proceso Electoral 2026-2027

Toluca, Méx.- La Junta local del Instituto Nacional Electoral, INE, en el Estado de México llevó a cabo una reunión de trabajo virtual con las vocalías de las 40 Juntas Distritales de la entidad, para coordinar la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) y dar seguimiento a la Meta Colectiva de Organización Electoral relacionada con el calendario del Proceso Electoral 2026-2027.

En la reunión, encabezada por el vocal ejecutivo de dicha junta del INE, Joaquín Rubio Sánchez, se revisaron los avances en la presentación de la estadística del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, a través del SICEE, una herramienta digital que permite a la ciudadanía consultar y analizar, de manera accesible y transparente, los resultados de los procesos electorales federales y locales.

Por lo que en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se llevará a cabo la primera presentación estatal del SICEE el próximo 30 de enero.

Mientras que, para el mes de febrero, se realizarán 11 eventos regionales, además de la difusión de material informativo a través de sus redes sociales, así como de aliados institucionales sobre la participación ciudadana en los 125 municipios de la entidad.

Cabe mencionar que el SICEE ofrece búsquedas con un alto nivel de desagregación geográfica, desde el ámbito nacional hasta la sección electoral, además de brindar una perspectiva histórica de las elecciones y datos relevantes sobre la paridad de género en los cargos de elección popular.