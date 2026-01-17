Gobierno estatal impulsa el campo con maquinaria agrícola

Ixtlahuaca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), ha entregado 45 tractores y más de 800 implementos agrícolas a productores del municipio de Ixtlahuaca, durante la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Estas acciones son parte de los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y las condiciones de trabajo en las comunidades rurales.Durante una supervisión de entrega de apoyos, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, destacó que Ixtlahuaca se mantiene como uno de los municipios más relevantes en materia agrícola dentro de la entidad, al ubicarse entre los tres primeros lugares en producción de maíz.

Además de tractores, se han distribuido implementos agrícolas como aspersores, rastras, sembradoras, subsuelos y molinos, herramientas para hacer más eficientes las labores del campo y elevar el rendimiento de las parcelas.En este marco, la dependencia estatal realizó el primer vuelo de drones agrícolas que se entregarán a 26 municipios mexiquenses. Las y los productores deberán solicitar estos equipos a través de sus ayuntamientos para su utilización en el monitoreo de cultivos, la detección oportuna de plagas y enfermedades, así como la aplicación precisa de insumos, lo que contribuye al ahorro de tiempo y costos en las labores agrícolas.María Guadalupe Díaz Avilés, Presidenta Municipal de Ixtlahuaca, reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría del Campo para la entrega de implementos agrícolas, alevines y la ejecución de obras como el revestimiento de canales de riego, acciones que inciden directamente en el desarrollo del sector rural y agropecuario local.