Gobierno CDMX y Edoméx apoyan a adultos mayores

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de la política social enfocada en el respaldo directo a la población, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la entrega de apoyos de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Tlalnepantla.“Presidenta, su presencia hoy aquí afirma su respaldo a los sectores más vulnerables, a quienes debemos apoyar para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y fraterna”, dijo la Mandataria mexiquense.

Durante el evento, destacó que la pensión dirigida a personas de 65 años y más representa un reconocimiento al trabajo de toda una vida y un respaldo concreto para que este sector cuente con autonomía, tranquilidad y mejores condiciones para su día a día.Informó que, de 2019 a 2025, el Estado de México registra un millón 835 mil 557 personas beneficiarias de este programa, cifra que continúa en aumento. Tan solo en diciembre, mil 158 habitantes de Tlalnepantla se incorporaron al padrón y recibieron su tarjeta de apoyo.

La Gobernadora Delfina Gómez subrayó además la importancia del programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la Presidenta de la República, el cual otorga un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, reconociendo su papel fundamental en el sostenimiento de las familias y en la vida comunitaria.Precisó que en el Estado de México 424 mil 831 mujeres ya reciben este apoyo de manera universal, lo que fortalece su independencia económica y amplía sus oportunidades de desarrollo. “Queridas mujeres mexiquenses: creemos en la fortaleza de las mujeres mexiquenses y seguiremos trabajando para que cuenten con mejores condiciones de vida”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los programas sociales representan un mecanismo directo para que los recursos públicos regresen a la ciudadanía, bajo principios de transparencia, combate a la corrupción y una visión humanista del desarrollo, asegurando que nadie quede excluido.Al acto asistieron integrantes del Gabinete federal, así como presidentas y presidentes municipales de distintos municipios del oriente del Estado de México.