Toluca se lleva un punto del Volcán

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres y el Toluca volvieron a verse las caras en la Jornada 3 del Clausura 2026, en un partido que revivió la reciente final de la Liga MX, pero que esta vez se resolvió sin goles en el Estadio Universitario. Antonio “Turco” Mohamed buscaba que el cuadro felino fuera su tercera víctima del torneo, sin embargo, los Diablos tuvieron que conformarse con rescatar un empate en una visita siempre complicada.

El arranque del encuentro fue favorable para el conjunto escarlata. Desde el minuto 10, Toluca tomó el control del balón, dictó el ritmo del partido y comenzó a generar peligro sobre el arco de Nahuel Guzmán. Pavel Pérez, Marcel Ruiz, Barbosa, Paulinho y Jesús Angulo encabezaron los intentos ofensivos, destacando un disparo de Angulo desde fuera del área que terminó estrellándose en el poste, en la jugada más clara del primer tiempo. A pesar del dominio, la falta de contundencia mantuvo el 0-0 al descanso.

En la parte complementaria, los Tigres mostraron otra cara y presionaron con mayor intensidad, aunque el duelo se tornó ríspido y cortado, con el balón disputándose en media cancha y pocas llegadas claras. La situación se complicó para los universitarios al minuto 77, cuando Juanjo Purata fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Lejos de disminuir, los Tigres se crecieron en el cierre e incluso marcó, pero la acción fue invalidada por una falta de Brunetta sobre Federico Pereira. Con el empate, los Tigres se ubican en el séptimo lugar y se enfrentarán al León el sábado a las 19:00 horas, mientras que Toluca marcha segundo, solo detrás de Chivas, y visitará al Puebla el viernes a las 19:00 horas.