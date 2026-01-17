Adeudan quincena a 350 trabajadores del Ayuntamiento de Alautla

Atlautla, Méx.- El edil ecologista Lucas Torres Rosales, tuvo una reunión con los directores y les ordenó decirles a los empleados que no hay dinero y que esta quincena se olvidaran de su pago y posiblemente de la segunda también.

El tesorero Francisco Rivera Martínez, señaló que no hay recursos y el gobierno del estado no depositó la partida presupuestal y “si llega algo de dinero a fin de mes solo les vamos a dar un apoyo nada más y no se quejen”, advirtió

El “Secretario Técnico y presidente municipal de facto”. Luis Eduardo Espinoza Valencia dio la indicación a los directores y al edil Lucas Torres, que “todo empleado que no aceite esta disposición y se ponga al brinco será despedido inmediatamente”.

Esta arbitraria acción del edil Lucas Torres y sus funcionarios, generó inmediatamente la protesta y coraje de los empleados y trabajadores sindicalizados ya que no cobrarán está primera quincena de enero.

El quinto regidor Hugo Meneses condenó esa arbitraria acción ya que en Cabildo se aprobó el presupuesto anual y el gasto mensual para nómina y consideró injusto que se deje a la gente sin su sueldo ya que merecen el pago correspondiente y puntual. Dijo que hará una denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización y pedirán una auditoria.

Los empleados congregaron en la explanada municipal y buscaron al edil, pero su secretaria les dijo que no se encontraba, y el Secretario Técnico les dijo que hasta el 25 de enero les iban a depositar un apoyo económico nada más, ya que el municipio está en la quiebra, y está la advertencia de que posiblemente la segunda quincena tampoco la paguen, ello despierta la duda ya que el Ayuntamiento recibe al mes Cinco Millones de pesos para pago de sueldos y salarios, gasolina, y demás gasto corriente.

Los trabajadores se empiezan a organizar para realizar mañana acciones de protesta contra estos graves abusos del edil. Mencionaron que esta quincena solo cobró puntualmente el edil Lucas Torres, el Tesorero, el Secretario Técnico y el Vicepresidente Luis Eduardo Espinoza Valencia.

El día de mañana se manifestarán los empleados y cerrarán la presidencia municipal hasta que los atienda el edil Lucas Torres ya que hoy huyó, escoltado por policías municipales y sus secuaces.

Mientras tanto la constructora del Tesorero Francisco Martínez sigue haciendo la obra de remodelación de la presidencia municipal y ahí si no le falta el dinero para el pago de sus empleados.