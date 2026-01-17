Avanza construcción de nuevo plantel educativo en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Como parte de las acciones en materia educativa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisaron la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 295 en Ecatepec, donde también entregaron tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”.

En su mensaje, la Mandataria mexiquense destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la relevancia de acercar oportunidades educativas a las juventudes mexiquenses, especialmente en zonas de alta demanda escolar.Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Beca Universal “Rita Cetina” es una política pública del Gobierno de México orientada a garantizar el derecho a la educación, mediante apoyos directos a familias con hijas e hijos que cursan la secundaria en escuelas públicas.

El nuevo plantel de educación media superior registra un avance físico del 91 por ciento y cuenta con una inversión federal cercana a 50 millones de pesos para su construcción y 17.3 millones de pesos para su equipamiento, lo que permitirá ofrecer aulas, laboratorios, talleres especializados y espacios deportivos.Con estas acciones, los gobiernos de México y del Estado de México reiteran su disposición de trabajar de manera conjunta, a fin de contribuir al acceso a la educación y al bienestar de las familias mexiquenses.