Ecatepec implementa en territorio estrategia federal de seguridad: Cisneros

Ecatepec, Méx.- Con Mesas de Paz en los 28 sectores de la policía municipal se aplica la estrategia federal de seguridad en territorio, al realizar en menos de un año, cuatro mil 150 reuniones entre mandos policiacos y ciudadanos, y generar siete mil 550 redes vecinales de seguridad que permiten prevenir y combatir ilícitos de alto impacto, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Al asistir a la Mesa de Paz en el Sector 23, la alcaldesa señaló a los vecinos que atender las causas de la inseguridad implica recuperar los territorios para regresar la tranquilidad a las familias y avanzarán en mejoramiento de espacios en colonias como Granjas Valle de Guadalupe, El Chamizal, Jardines del Tepeyac y La Popular.

Anunció que en breve iniciarán operativos de seguridad con autoridades de Nezahualcóyotl y de la Ciudad de México para el combate de delitos de alto impacto, ya que este Sector se ubica en la zona limítrofe de ambas entidades.

La alcaldesa reiteró que su gobierno focaliza esfuerzos policiacos en El Chamizal, pues es la segunda colonia con mayor incidencia delictiva, por lo que se atienden también causas de la inseguridad al recuperar espacios públicos, habilitar Senderos Seguros y avanzar en bacheo, pavimentación y suministro de agua potable.

En su intervención, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, subrayó que las Mesas de Paz son ejercicios que permiten una vinculación de las y los policías con la comunidad, además de ofrecer información para definir estrategias que permitan bajar la incidencia delictiva.

“Las Mesas de Paz han sido plataforma para que podamos conocer diversos temas que tienen que ver con seguridad, como las inundaciones, baches, agua. Todo implica seguridad, por eso estamos coordinados con todos los directores de área”, dijo.

Cecilia Yadira Delgadillo Rodríguez, vecina de Granjas Valle de Guadalupe, agradeció a la alcaldesa por bajar a territorio y escuchar las demandas de la gente. “Quiero dar las gracias porque es la primera Presidenta que nos ha dado la cara y lo que ha prometido lo ha cumplido, y sé que vamos por más beneficios a la comunidad”, expresó.