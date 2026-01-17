Inician trabajos de comisión para proyecto de Ley Orgánica Modelo

Toluca, Méx.- En la asamblea más reciente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) celebrada en Chiapas, se propuso la integración de una Ley Orgánica Modelo para los poderes judiciales estatales, considerando la experiencia del Poder Judicial mexiquense.

Su finalidad es ofrecer un esquema normativo flexible, adaptable a distintas realidades locales, acorde con la reforma judicial y con bases comunes que aseguren equilibrio, transparencia y eficiencia en la impartición de justicia. Para avanzar en su diseño, se integró una Comisión previa interna, convocada por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con sesiones de trabajo que revisarán contenidos ajustarán criterios y consolidarán una primera propuesta que se presentará a la Comisión Redactora de la Conatrib.

Cabe señalar que el Estado de México será sede de la próxima Asamblea Ordinaria de este organismo nacional, a finales de febrero, misma que será el escenario clave para compartir avances y recibir aportaciones de otros poderes judiciales del país. El planteamiento central apunta a lograr una relación armónica entre los Órganos de Administración Judicial, los Tribunales de Disciplina Judicial y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, garantizando contrapesos, delimitación de funciones y una gestión más ordenada.

Con ello, se pretende fortalecer la confianza pública y consolidar instituciones modernas y accesibles. La Comisión previa del PJEdoméx, encabezada por el Magistrado Macedo García se integra por perfiles con amplia trayectoria como: las magistradas Julia Hernández García, Xóchitl Martínez Correa y Elizabeth Rodríguez Colín; los magistrados Guillermo Peralta Ramírez, José Ariel Jaramillo Arroyo, Juan Manuel Telles Martínez y José Luis Embris Vásquez, Director de la Escuela Judicial del Estado de México, así como el Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.