Anuncian la Feria de la Barbacoa y Carnaval en Capulhuac

Capulhuac, Méx.- Como cada año este 2026, el 8 y 9 10 de febrero, se realizará la Feria y el Carnaval de la Barbacoa en el municipio de Capulhuac, siendo la producción de este alimento una tradición heredada de generación en generación y el principal motor económico de la población.

Al asistir a dicha inauguración, la diputada Martha Azucena Camacho, presidenta de la mesa directiva de la LXII Legislatura del Estado de México, dio a conocer que, de los 37 mil habitantes del municipio mexiquense, el 90 por ciento se dedica a la producción y comercialización de este producto, teniendo como principal mercado, la Ciudad de México.En Capulhuac, se destina para su producción más de 13 mil cabezas de ganado ovino cada semana, es decir, al mes se supera la cifra de 52 mil animales para comercio.

En compañía de la presidenta municipal de Capulhuac por ministerio, Sarita Arellano Hernández, la congresista morenista, añadió que este es evento es considerado como uno de los más importantes en la región, ya que “honra nuestra identidad, nuestra gastronomía y el orgullo de ser capulhuaquenses”.

Que, por ello, desde el Congreso Mexiquense se seguirá apoyando al campo, principalmente para impulsar a productores que mantienen vivas las actividades tradicionales.La Feria de la Barbacoa se realizará el 8 y 9 de febrero con la participación de 7 productores locales, quienes ofrecerán su producto insignia, elaborado en horno y a vapor.

Mientras que la presidenta municipal Sarita Arellano Hernández, señaló que esperan la asistencia de entre 9 y 10 mil personas, quienes dejarán una derrama económica de 6 millones de pesos, tomando en cuenta que los días 8, 9 y 10 de febrero también se llevará a cabo el Carnaval de Capulhuac.En el Carnaval, se presentarán actividades artísticas, culturales y conciertos públicos gratuitos, y en este mismo marco se elegirán a la Reina del Carnaval.