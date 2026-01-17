26 mil alumnos de Huixquilucan reciben regalos en festejo de Reyes

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que se entregaron 26 mil juguetes a estudiantes con motivo del Día de Reyes Magos para reconocer el esfuerzo, buen comportamiento y dedicación de los niños huixquiluquenses.

Agregó que, el Gobierno de Huixquilucan continuará protegiendo a la niñez con el propósito de que vivan plenamente y tengan un sano desarrollo.En la Primaria “Fray Ignacio Toriz”, ubicada en la Cabecera Municipal, el Gobierno de Huixquilucan concluyó con la entrega de 26 mil juguetes a estudiantes de diversas escuelas del territorio, con el propósito de llevar alegría y amor a cada infante y reconocer su esfuerzo, buen comportamiento y dedicación al asistir a clases.

Durante la festividad, del Día de Reyes, la presidenta municipal compartió con los estudiantes que la entrega de estos juguetes tiene el propósito de fomentar una sana convivencia entre sus compañeros y contribuir a su desarrollo integral, pues jugar impulsa habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, mejorando la motricidad, la creatividad y la empatía, además de ser fundamental para fortalecer vínculos afectivos.

“Los Reyes Magos me dejaron regalos para todos los niños que se portaron bien el año pasado y le echaron muchas ganas a la escuela, es por eso que me encuentro aquí, junto con mi equipo de gobierno, para repartir los 26 mil juguetes que nos llegaron para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor, que este 2026 sea un año con mayores retos alcanzados”, destacó.Agregó que, como cada año, a lo largo de esta semana, visitó escuelas de nivel preescolar y primaria del territorio para entregar los juguetes que los Melchor, Gaspar y Baltazar dejan en el Palacio y Almacén Municipal, para repartir a los niños miles de sonrisas y continuar con la ilusión de la infancia y las tradiciones del país.

La directora del turno matutino de la Primaria “Fray Ignacio Toriz”, Mariana Molina Rojas, agradeció al Gobierno de Huixquilucan por su apoyo y sensibilidad hacia la niñez del municipio con la entrega de estos obsequios.“Gracias a su gestión y compromiso, reciben con ilusión los juguetes que envían los Reyes Magos, llenando de sonrisas, esperanzas y alegría a sus corazones, a nombre de los alumnos, docentes y padres de familia, muchas gracias”, dijo.El Gobierno de Huixquilucan continuará protegiendo a la niñez con el propósito de que vivan plenamente y cuenten con un sano desarrollo y de este modo formar a ciudadanos con valores que construyan un futuro con mejores condiciones de vida.