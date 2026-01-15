Vigilancia ética sobre infracciones femeniles

Naucalpan, Méx.- El Alcalde Isaac Montoya, anuncio la creación de Policía Ética, cuerpo que acompañará y vigilará las tareas del Grupo Femenil que infracciona en el municipio, y que serán aliados de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, dijo que al inicio de este 2026, el Gobierno de Naucalpan avanza en beneficios a las comunidades.

Destacó que la recaudación histórica en predial y agua, permitirán dar continuidad a los programas y obras como la Policía Ética, que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones.

Mencionó que al cierre del 2025 con la incidencia delictiva continúa a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8 por ciento, en comparación del 2024, y a la fecha se han registrado 2 mil 037 delitos menos.

En conferencia de prensa, el alcalde destacó que la recaudación arrancó en este año con todo, con todas las capacidades que tiene la Tesorería y el Organismo Municipal del Agua Oapas, para asegurar el mejor servicio para los usuarios que van a pagar puntualmente, la Tesorera Claudia Oyoque señaló que en 2025 hubo un cierre exitoso y este primer periodo de recaudación inició con 8 centros con gran flujo por los descuentos que se ofrecen en apoyo de la economía familiar, a la misma fecha del 2025, ya se recaudaron 28 millones más. Al día de hoy se han recaudado 183,312, 654.37 y en 2025 rebasamos casi por más de 400 millones de pesos a la administración pasada.

La titular de la Tesorería anunció que este lunes 19 entrará en operación la tesorería móvil y será itinerante para cumplir con el pago de predial.

Actualmente atienden a la ciudadanía 150 cajeros, y han logrado que el tiempo de espera sea entre unos 7 y 10 minutos. Mencionó la Tesorera, que se ha logrado una eficiencia administrativa, y al día de hoy fuman 183 millones 312 mil millones y con más de 400 millones se superó la recaudación en 2025 – 2024. Lo que permitió los logros y acciones del año pasado.

También OAPAS cerró con finanzas sanas e iniciaron este 2026 otorgando beneficios hasta del 48 por ciento para grupos vulnerables. Además, no se incrementaron las tarifas en apoyo de los usuarios. Ricardo Gudiño comentó que atienden a la población a través de 7 sugerencias propias. Y comparten espacios como el Teatro Bicentenario y Parque Naucalli, y en OAPAS también se atiende a los usuarios.

Ante medios de comunicación se presentó la Policía Ética, Montoya Márquez mencionó que los 20 elementos de la Policía Ética portaron uniforme con distintivos verde con gris, y señaló que Asuntos Internos atienden las denuncias ciudadanas cuando presentan asuntos con algún elemento de la Guardia Municipal.

La ciudadanía puede realizar cualquier denuncia en materia de Seguridad al número 5521954160, reportando actos de corrupción, a donde llegará la unidad de Asuntos Internos, informó la contralora Alejandra Jiménez.

En su oportunidad, el Comisario Juan Carlos Quezada mencionó, que tal como lo señaló el alcalde, no serán cómplices de ningún tipo de práctica de corrupción y aclaró que, tras cumplir con los requerimientos establecidos con el Gobierno Estatal, se aplican las infracciones en Naucalpan, con el único fin de salvaguardar a la ciudadanía y no con fines de recaudación.

Agregó, para abatir la corrupción se trabaja de la mano con la Policía Ética y Asuntos Internos.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, informó que ya se inició una investigación penal contra los policías que intentaron extorsionar a un automovilista en Periférico Norte, además de que la Comisión de Honor y Justicia abrió una indagatoria.