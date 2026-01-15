Arranca recolección nocturna de basura en 87 colonias de Ecatepec

Redacción

Redacción 15 enero, 2026

15 enero, 2026 Municipios

Municipios basura, Ecatepec, EdoMéx, recolección

basura, Ecatepec, EdoMéx, recolección 0 Comments

Ecatepec, Méx.- Con el propósito de prevenir inundaciones, el gobierno municipal iniciará un programa de recolección nocturna de basura domiciliaria en 20 rutas, que abarcan 87 colonias y 375 calles ubicadas en zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias, anunció la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

“Uno de los mayores problemas urbanos que heredamos, fruto de la falta de planificación, el abandono de los gobiernos y la corrupción, es la gestión de la basura”, afirmó.

Subrayó que Ecatepec genera diariamente entre mil 200 y mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que coloca a esta localidad entre los municipios del país con mayor volumen de desechos.

Agregó que la gestión de los residuos es uno de los retos más urgentes del municipio, debido a que su acumulación impacta directamente en la salud pública, el funcionamiento del drenaje, en el orden del espacio público y aumenta de manera directa el riesgo de inundaciones.

Cisneros Coss detalló que en el segundo año de gobierno “vamos a dedicar toda nuestra fuerza a resolver este problema de raíz”, por lo que iniciará la recolección domiciliaria nocturna en zonas altas, para prevenir inundaciones.

“Gran parte de la basura que termina tapando drenajes y anegando calles proviene de residuos que, durante la noche, son arrojados a las barrancas y cauces. Por eso decidimos ir a la fuente del problema: Los tiraderos clandestinos. Vamos a intervenir 20 rutas estratégicas, que abarcan 87 colonias y 375 calles, ubicadas en las zonas colindantes a nueve barrancas prioritarias”, reiteró.

La alcaldesa recordó que en 2024 se recolectaron 47 mil toneladas de basura, mientras que en 2025 fueron 105 mil 196 toneladas, es decir más de 55 mil toneladas adicionales, lo que representa un incremento superior al 53% en la capacidad real del servicio.

También dio a conocer que el gobierno de Ecatepec sanea el vertedero municipal de Chiconautla, que ocupa aproximadamente 16 hectáreas y concentra más de cinco millones de toneladas de residuos. “Cuando llegamos, el vertedero se encontraba en una situación grave, crítica. Tenía una vida útil de apenas uno o dos meses, maquinaria obsoleta y cuatro unidades fundamentales fuera de operación”, dijo.

Sin embargo, expresó que con un ejercicio transparente y de ahorro en los costos, hoy el municipio cuenta con un tracto-compactador de 45 toneladas y una excavadora 320, lo que permite la compactación adecuada, el cierre de celdas agotadas y la apertura de nuevas celdas, ampliando de manera sustancial la vida útil del vertedero.

Cisneros Coss enfatizó que los operativos de limpieza, especialmente los nocturnos, irán acompañados de presencia institucional y coordinación con seguridad pública.

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, destacó que el programa de recolección nocturna de basura será de 22:00 horas a las 01:00 horas del día siguiente, y las 87 colonias se encuentran en zonas colindantes a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

Así, se espera un incremento en la recolección de basura, por lo que se trabaja en la operación del vertedero municipal con el propósito de incrementar su vida útil el mayor tiempo posible, apuntó.

Por ello, el gobierno de Ecatepec gestiona la renovación de los permisos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), además de realizar la excavación de celda y drenes de captación de lixiviados, implementación de geotextil y geomembrana, construcción de drenes de captación y conducción de lixiviados, pozos de captación de biogás, camino perimetral y franja de amortiguamiento, entre otros trabajos.