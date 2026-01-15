EdoMéx define agenda 2026 y coordina programas con el Congreso

Toluca, Méx.– Al encabezar el Encuentro con Diputadas, Diputados y Diputade Locales del Estado de México 2026, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a la LXII Legislatura mexiquense a mantener una coordinación institucional que permita consolidar proyectos estratégicos y garantizar beneficios directos para las familias mexiquenses durante 2026.

“Reitero nuestra disposición al diálogo y al trabajo en equipo para que los acuerdos se traduzcan en resultados para la gente. Desde el Gobierno del Estado de México seguiremos sumando esfuerzos para que los programas y acciones lleguen a todos los rincones de la entidad”, expresó la Mandataria estatal.

Durante el encuentro, la Gobernadora reconoció el trabajo plural y responsable del Congreso local y subrayó que el servicio público exige colocar al pueblo en el centro de las decisiones, privilegiar el trabajo en territorio y responder con sensibilidad social a las necesidades de una entidad diversa y con amplios contrastes.

Asimismo, destacó que gracias a la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se aprobó en tiempo y forma el Paquete Fiscal 2026, lo que permitirá al Gobierno del Estado ejecutar los programas, obras y acciones previstos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, bajo una política de gasto responsable, sin contratación de deuda y con un enfoque centrado en el bienestar social.

Precisó que el Presupuesto de Egresos 2026 destina 54 por ciento del gasto total a la política social, con un incremento del 13 por ciento en programas sociales, lo que amplía los apoyos a mujeres, personas adultas mayores, pueblos originarios, personas con discapacidad y otros sectores prioritarios, además de fortalecer proyectos estratégicos y acciones en materia de seguridad.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, reconoció el clima de diálogo institucional y pluralidad política que distingue al Estado de México, e informó que durante el primer año legislativo se aprobaron 93 de 102 iniciativas presentadas por la Gobernadora, y 42 de 47 en el periodo en curso, reflejo de una relación productiva entre poderes.

En tanto, Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, expresó la disposición de las distintas fuerzas políticas para continuar trabajando de manera conjunta; al encuentro asistieron la totalidad de las y los integrantes del Congreso local.