Impulsan en UAEMéx bienestar con jornadas de salud

Toluca, Méx. – Con el propósito de fomentar una cultura preventiva que proteja y fortalezca el bienestar integral de la comunidad estudiantil, docente y administrativa, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Salud Universitaria (DiSU), desarrolla las Jornadas Integrales de Salud Universitaria (JISU).

Las universitarias adscritas a la DiSU, Gloria Ángeles Ávila y Fabiola Karina Contreras Gómez, señalaron que estas jornadas acercan a la comunidad auriverde actividades virtuales y presenciales, entre ellas, pláticas, conferencias, talleres, capacitaciones y servicios médicos gratuitos como campañas de vacunación y módulos de salud. En ellas se abordan temas de nutrición, prevención de adicciones, terapia ocupacional, así como salud mental, sexual y reproductiva, física y bucal.

Explicaron que las JISU se realizan de manera colaborativa, con la participación de instituciones de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), además de asociaciones civiles, personal médico y egresados de la Autónoma mexiquense.

Destacaron que los servicios están disponibles para toda la comunidad universitaria. Para ello, la DiSU envía invitaciones mediante el Sistema de Correspondencia Institucional (Sicoins) a los espacios académicos, los cuales seleccionan los servicios que requieren y establecen fechas y horarios para su realización.

Subrayaron que, a través de estas acciones, la Máxima Casa de Estudios mexiquense atiende las necesidades de salud física y mental de sus integrantes, promueve estilos de vida saludables y contribuye a la prevención de enfermedades y accidentes mediante el fortalecimiento de la cultura del autocuidado.

Finalmente, invitaron a los espacios académicos a acercarse a la DiSU para conocer la oferta de servicios y consolidar comunidades estudiantiles, docentes y administrativas sanas, lo que incide en un mejor rendimiento académico y en el desarrollo profesional.

Las instancias universitarias interesadas pueden consultar el catálogo de las Jornadas Integrales de Salud Universitaria en la plataforma digital institucional y obtener mayor información a través del Sicoins, así como en las páginas oficiales de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad.