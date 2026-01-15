Detienen en Tultitlán a hombre por portar arma prohibida

Tultitlán, Méx.- Derivado de las acciones de vigilancia y prevención del delito implementadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), elementos adscritos a la Dirección General de Policía de Género detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Los hechos ocurrieron mientras personal operativo realizaba recorridos de seguridad, en la colonia Valle de Tules, donde los uniformados detectaron a un masculino que circulaba a alta velocidad a bordo de una motoneta sin placas de circulación, quien al notar la presencia policial disminuyó la velocidad y realizó una maniobra evasiva y emprendió la huida, por lo que se inició una persecución.

Metros adelante, el sujeto perdió el control de la unidad y cayó al suelo, momento en el que fue alcanzado. Tras identificarse plenamente como policías estatales, se le solicitó una inspección preventiva, a la cual accedió de manera voluntaria.

Durante la revisión, los oficiales hallaron en el costado izquierdo de su cintura un objeto metálico con características propias de un arma de fuego, motivo por el cual fue detenido. Al individuo se le hicieron saber los derechos que la ley le confiere y se procedió al aseguramiento del artefacto y de la motoneta involucrada.

El detenido fue identificado como Iván “N” de 22 años, y junto con los indicios asegurados, fue trasladado al Centro de Justicia con sede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde fue puesto a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda a la ciudadanía que los números 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias están disponibles las 24 horas del día. Puede contactarnos también a través de nuestras redes sociales oficiales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.