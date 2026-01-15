El Toluca venció 3-1 al Santos

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- En un inicio vibrante del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, marcado por una exigente semana de triple jornada, Toluca FC comenzó la defensa de su título como bicampeón del futbol mexicano con una sólida actuación en casa ante Santos Laguna, equipo que llegaba urgido de resultados tras su descalabro previo frente a Necaxa. Los Diablos Rojos arribaron motivados luego de ganar en el Gigante de Acero, aunque con algunas ausencias en su once inicial.

El ambiente en el Estadio Nemesio Diez fue intenso desde el silbatazo inicial. El frío característico de la capital mexiquense no impidió que el duelo se jugara a gran ritmo. Al minuto 21, Fran Villalba sorprendió al adelantar a la visita, silenciando por instantes a la afición escarlata y obligando al conjunto local a reajustar su planteamiento.

Lejos de caer en la desesperación, el Toluca mantuvo la calma y comenzó a imponer condiciones con posesiones largas y circulación paciente del balón, fiel al sello de su técnico Antonio Mohamed. Esa propuesta terminó por desgastar a los laguneros, que poco a poco cedieron terreno.

La reacción escarlata llegó temprano en la segunda mitad. Al minuto 50, un desafortunado autogol de Haret Ortega significó el 1-1 y cambió por completo el rumbo del encuentro. Apenas tres minutos después, Marcel Ruiz apareció en el área para firmar la voltereta y encender a las tribunas. El golpe definitivo se dio antes de que Santos pudiera reaccionar: Helinho fue certero desde el punto penal y colocó el 3-1 en menos de diez minutos, lapso que terminó por sentenciar el partido.

Con este resultado, Toluca cerró la Jornada 2 con seis puntos y comparte el liderato del torneo con Chivas Guadalajara, ambos con la misma diferencia de goles. Ahora, los Diablos Rojos afrontarán dos salidas consecutivas: el sábado 17 visitarán a Tigres UANL, actual subcampeón, y posteriormente se medirán al Club Puebla.

En contraste, Santos sigue sin sumar unidades y buscará recomponer el camino cuando reciba a FC Juárez.

ALINEACIONES:

TOLUCA: Luis García, Antonio Briseño (Everardo López, 45’), Franco Romero, Federico Pereira, Nicolás Castro (Pavel Pérez, 63’), Jesús Angulo (Jorge Díaz Price, 81’), Helinho (A 33’) (Sebastián Córdova, 69’), Marcel Ruiz (A 33’), Jesús Gallardo, Paulinho y Francisco Pumpido (Santiago Simón, 45’). DT. Antonio Mohamed.

SANTOS: Carlos Acevedo, Bruno Amione (A 68’), Javier Güemez (A 31’) (Aldo López, 56’), Lucas Di Yorio (Salvador Mariscal, 72’), Ezequiel Bullaude (A 34’) (Tahiel Jiménez, 63’), Carlos Gruezo (A 83’), Efraín Orona (A 68’), Haret Ortega, Francisco Villalba (A 46’), Kevin Picón (A 37’) (Cristian Dajomé, 45’) y Ramiro Sordo (Kevin Palacios, 56’). DT. Francisco Rodríguez.

Árbitro: ​Martín Molina Astorga.

Asistentes: ​Jorge A. Sánchez E. y Jesús L. Soto Dávila.