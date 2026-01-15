Fiscalía EdoMéx captura a sujeto por violación

15 enero, 2026

Tenango del Valle, Méx.- Por ser presunto responsable del delito de violación en agravio de una adolescente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Pablo Enrique “N”.

Según se desprende de las primeras investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, el ahora detenido habría abusado sexualmente de la víctima, una mujer menor de edad, el pasado 15 de septiembre, cuando ésta se encontraba dentro su vivienda, localizada en la comunidad de San Pedro Techuchulco, en Joquicingo, hechos que se habrían repetido el 25 de octubre del año pasado y el 6 de enero de este mismo año.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, y con el avance de la investigación, se pudo determinar la posible participación de Pablo Enrique “N” en este ilícito, por lo que se solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle y puesto a disposición de la Autoridad Judicial, la cual definirá su situación legal.

Sin embargo, a esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.