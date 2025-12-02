Destaca alcalde de Naucalpan grandes avances en diferentes rubros en este municipio

Naucalpan, Méx.- Previo a su Primer Informe de Resultados, el presidente Isaac Montoya Márquez, en conferencia de prensa destacó grandes avances, en materia de seguridad, como la disminución de la incidencia delictiva, y en bienestar social, donde más de 200 mil naucalpenses se han impactado con 6 programas y en materia de gestión de riesgos.

Sustentado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que Naucalpan registró una reducción en la incidencia delictiva del 77.7 por ciento en 356 delitos.

Subrayó: ” la realidad es que cuando comparamos este año con el anterior, vemos que bajo las condiciones en las cuales se ha trabajado, llevamos más del 50 por ciento de los compromisos en solo un año.

“Estamos llevando a cabo los programas de mayor impacto en la historia de Naucalpan en cuanto a bienestar social, son seis programas, que están en este primer año impactando a través de 80 mil apoyos diversos a más de 200 mil naucalpenses”.

Señaló que, en comparación con la administración municipal anterior, que no implementó un solo programa social en beneficio de la ciudadanía.

Con el programa Vete de Pinta, utilizaron para pintar casas con elementos de la Policía Municipal, programa mal aplicado y mal pensado, de acuerdo a las observaciones que se han tenido de las auditorías.

“Actualmente trabajamos en beneficio de la población en situación vulnerable, resaltando que nuestro objetivo es generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, fomentando la inclusión y el desarrollo integral de nuestra comunidad. A través de: Impulsando tu Alimentación, Impulsando Mujeres Naucalpenses, Impulsando tu Educación, Impulsando a la Juventud; Impulsando tu Comunidad e Impulsando tu Salud. Sin temor a equivocarme, todos los resultados que se han tenido hasta el momento comparativamente, indicador por indicador, ya sea recaudación, programas de bienestar, obra pública, seguridad, Protección Civil, Instituto de las Mujeres Naucalpenses, obra hidráulica, cualquier indicador que se pueda analizar, derrotamos rubro por rubro a la administración pasada”, dijo.

En la rueda de prensa, el titular de La Coordinación de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, informó que se han registro 47 micro sismos en el municipio de febrero a noviembre y tras recorrido por las zonas no se apreciaron daños en inmuebles ni en infraestructuras. De igual forma se siguen los protocolos de seguridad.

Montoya Márquez, aseguró que hoy Naucalpan cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, proyecto negado en la anterior administración y que es una realidad gracias al apoyo desde el gobierno de México.

Por último, invitó a su Primer Informe de Resultados, este jueves 4, a las 13:00 horas en la explanada del Palacio Municipal y puntualizó que, en Naucalpan junto con el Gobierno del Estado de México, arrancó el programa nacional de las Farmacias del Bienestar, que se ubicarán dentro de los centros de salud, y en las tiendas del bienestar.