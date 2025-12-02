Magistrado Héctor Macedo reconoce labor de jueces

Toluca, Méx.- A fin de continuar con la política de puertas abiertas en todos los sectores del Poder Judicial del Estado de México, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, se reunió con juezas y jueces de todas las materias: Penal, Familiar, Civil-Mercantil y Laboral.

Macedo García explicó que el motivo de este encuentro fue conocer, escuchar de viva voz propuestas, inquietudes y necesidades de las y los jueces, quienes destacó son el principal capital del Poder Judicial del Estado de México, pues representan la función básica que es la impartición de justicia.

El titular del Tribunal Superior de Justicia llamó a forjar un Poder Judicial donde el objetivo sea colocar a las personas como el centro de la actividad jurisdiccional y convocó a los asistentes a realizar su función pensando siempre en ellas.

De igual forma, invitó a las y los juzgadores a participar en la nueva estrategia del PJEdomex para brindar una justicia más cercana, humana, transparente y confiable a la ciudadanía; al tiempo que dijo, se buscará mejorar la calidad de vida de los propios jueces y de sus equipos.

Durante esta reunión, se realizó un ejercicio de participación en el que juezas y jueces propusieron acciones de mejora en el servicio, áreas de oportunidad, necesidades personales, entre otras.

El Magistrado presentó a quienes fungen como enlace con juzgadores, que dijo “están para servirles, cuidarles, apoyarles y generar certidumbre dentro de la institución”.

Integran este equipo de trabajo Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos, Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales; las juezas María Elena Pons Escalera, en Materia Civil y Mercantil, María de Lourdes Hernández Garduño, en Materia Familiar, y Laura Leticia Calderón Acosta, en Materia Laboral.

Los Magistrados Sergio Castillo Miranda, Coordinador de Relaciones Intergubernamentales e Institucionales y José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial del Estado de México; además Saraí Aydee Ramírez García, Directora de los Centros de Convivencia Familiar, Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico, Raúl Carrillo del Muro, Secretario Particular de Presidencia y Marco Octavio Flores Romero, Secretario Particular Adjunto.