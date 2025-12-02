Cumplen los Gobiernos Verdes en el Estado de México

Toluca, Méx.- Durante su recorrido por los informes anuales de los presidentes municipales de Ocoyoacac, San José del Rincón y Joquicingo, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, destacó los avances alcanzados en distintos ámbitos del gobierno local durante el primer año de gestión.

Couttolenc Buentello reconoció el trabajo de Nancy Valdés Ruiz (Ocoyoacac), Jaime Mercado Chávez (San José del Rincón) y Danaé Espinoza Zimerman (Joquicingo), subrayando que sus administraciones han impulsado proyectos tangibles en áreas como obras públicas, orden financiero, actualización urbana, trabajo comunitario, protección a las mujeres, fomento educativo, bienestar animal y cuidado del medio ambiente.

“Estos avances no son palabras, es chamba real”, enfatizó el dirigente estatal, asegurando que los resultados obtenidos reflejan el compromiso del Partido Verde con las familias mexiquenses y confirman que los Gobiernos Verdes “cumplen y marcan la diferencia”.

Durante su intervención, Couttolenc Buentello también reconoció el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al señalar que los logros en estos tres municipios son una muestra de que “esto apenas comienza”. Según el dirigente, la gestión del PVEM se caracteriza por gobernar con hechos y transparencia, buscando siempre el bienestar de la ciudadanía.

Los informes municipales, realizados de manera presencial, incluyeron la presentación de proyectos concluidos y en curso, así como la exposición de estrategias para atender las necesidades prioritarias de cada comunidad. Entre las obras destacadas se encuentran la modernización de espacios urbanos, programas educativos y acciones concretas para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres y los grupos vulnerables.

Con estas acciones, los municipios gobernados por el PVEM buscan consolidar un modelo de gestión que combine desarrollo urbano, responsabilidad social y cuidado del entorno, reforzando así la presencia del partido en el Estado de México.