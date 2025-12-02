Tlalnepantla pone en circulación 70 nuevas unidades de recolección de basura

Tlalnepantla, Méx.- El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, informó que se pusieron en circulación 70 nuevas unidades de recolección de basura, con las que se podrán captar 152 mil 737 toneladas de residuos sólidos urbanos. Además, se liberaron las vialidades con el retiro de 2 mil bienes mostrencos y 638 vehículos.

También se retiraron 569 toneladas de cascajo, depositadas ilegalmente en calles y avenidas. Además, se bachearon 45 mil 088 metros cuadrados de vialidades.

Todo ello, lo realizó la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano.

Pérez Cruz mencionó que, para su Gobierno, la prestación eficiente de los servicios públicos es un pilar esencial para construir una ciudad más habitable, segura y sostenible. Por ello, aseguró se implementaron diversas acciones y operativos para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del municipio.

Con responsabilidad financiera y combatiendo la corrupción en todas las dependencias del Ayuntamiento, fue posible la adquisición de 70 nuevos camiones de basura que recorren las 265 comunidades de Tlalnepantla, mismos que recolectaron 152 mil 737 toneladas de residuos sólidos urbanos depositados en el Relleno Sanitario Municipal durante el presente año.

Al inicio del actual periodo, se encontró un parque vehicular prácticamente chatarrizado e inservible, situación que dificultó brindar un servicio eficiente a la ciudadanía sobre la recolección de residuos sólidos.

En sus diferentes recorridos que realizó el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz por colonias, pueblos y fraccionamientos, el edil hizo un llamado a las y los habitantes para evitar depositar cascajo de forma ilegal en la vía pública, ya que esto genera diversos problemas en las comunidades. Mediante diversos dispositivos, se retiraron 569 toneladas de este material que obstaculizaba banquetas, calles y avenidas, y que ponía en peligro a transeúntes y conductores.

Una de las más sentidas demandas por parte de la ciudadanía es el bacheo, para dar atención a esta problemática, la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano intervino 45 mil 88 metros cuadrados de superficie y así garantizar una movilidad más segura para los automovilistas.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla, implementó el operativo “Calle Libre”, que tuvo como resultado el retiro de 2 mil bienes mostrencos, equivalente a más de 7 toneladas de objetos colocados ilegalmente en calles de Nuestra Ciudad.

También, como parte de dicha iniciativa municipal, se llevaron a cabo 638 retiros de automóviles, de éstos, 184 fueron enviados a depósitos para su resguardo y posible chatarrización. Otros 454 vehículos fueron retirados de las calles de forma voluntaria por sus propietarios, contribuyendo a la recuperación del espacio público.