Mariposa Monarca reúne a autoridades ambientales en EdoMéx

Toluca, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que la entidad “está haciendo la chamba” en materia de conservación ambiental, y respaldó de manera enfática el trabajo y la estrategia en la materia encabezadas por la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, cuyos resultados fueron reconocidos durante la Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, realizada en Toluca.

Durante el encuentro, encabezado por Pedro Álvarez Icaza Longoria, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); María José Villanueva, Directora General de WWF México; y la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, confluyeron autoridades ambientales de los gobiernos de México y Michoacán, especialistas, investigadores, comunidades y organizaciones que integran la red de defensa del fenómeno migratorio de la Monarca en el país

Couttolenc destacó que la participación conjunta —y la llegada al Edoméx de autoridades ambientales federales y estatales para este encuentro— de la Conanp, WWF México, autoridades ambientales de los estados involucrados en la ruta migratoria, la comunidad científica y organizaciones civiles demuestra que la entidad se ha convertido en un punto estratégico para la protección de la Monarca y para el fortalecimiento de la agenda ambiental nacional.

El coordinador del PVEM señaló que los datos presentados por WWF México durante la Cumbre “son contundentes y hablan por sí solos”: entre abril de 2023 y febrero de 2024, solo 2.5 hectáreas de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera fueron afectadas por tala clandestina, frente a las más de 500 hectáreas anuales registradas entre 2003 y 2005, evidencia —dijo— de que cuando hay coordinación, voluntad y estrategia, los resultados llegan.

Al subrayar que proteger a la Monarca implica resguardar toda su ruta migratoria y no únicamente sus santuarios, Couttolenc recordó que el Congreso mexiquense ya avanza en esta dirección. Reconoció la iniciativa presentada por el diputado ecologista Carlos Alberto López Imm, que propone otorgar reconocimiento como áreas protegidas a los paisajes que la especie utiliza fuera de la Reserva de la Biosfera, impulsando una visión integral de conservación.

“Lo que vimos en esta Primera Cumbre es una señal clara de que en la entidad se está trabajando con responsabilidad, con ciencia y con resultados. Nuestro compromiso es acompañar este esfuerzo desde lo legislativo, para que la Monarca siga pintando nuestros bosques y nuestro cielo por muchas generaciones más”, señaló el coordinador parlamentario.

Couttolenc reiteró que el Partido Verde Ecologista de México respaldará las acciones que fortalecen la conservación de la mariposa Monarca y, en general, toda la política medioambiental que se impulsa en el estado, convencido de que se están haciendo las cosas bien y de que cada esfuerzo contribuye a construir un mejor futuro para las familias mexiquenses y para los ecosistemas que les dan vida.