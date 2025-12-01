CODHEM realiza conferencia para fortalecer el empoderamiento femenino

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó la videoconferencia “Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad”, a cargo de María de los Ángeles González Marín, capacitadora de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, como parte de los 16 Días de Activismo —del 25 de noviembre al 10 de diciembre—.

La ponente María de los Ángeles González Marín hizo un llamado a la inclusión, a fin de pensar en un mundo con plena igualdad de género, donde cada mujer y cada niña puedan tomar sus propias decisiones y vivir libres de violencia y de discriminación.

“La frase Empoderando a las Mujeres, empoderando a la Humanidad desafía la noción de que el empoderamiento femenino es un interés de nicho, posicionándolo como el motor central del avance humano universal, ya que liberar el potencial de las mujeres no es solo un acto de justicia social, sino un imperativo estratégico para el desarrollo sostenible y la paz mundial”, señaló.

Empoderando a las Mujeres, empoderando a la Humanidad trascendió su función de simple eslogan de ONU Mujeres para convertirse en un potente manifiesto global, el cual señala una verdad fundamental: el progreso de la sociedad no es independiente ni se daría sin la mitad de su población, dijo González Marín.

Esta capacitación permitió abordar el papel actual de las mujeres en la sociedad, destacando que, aunque se han logrado avances importantes en derechos, participación y reconocimiento, persisten barreras culturales, económicas y sociales que limitan su desarrollo.

La ponente profundizó en el concepto de empoderamiento entendido como un proceso individual y colectivo que permite a las mujeres tomar control de sus vidas, participar activamente en decisiones, ocupar espacios y ejercer sus derechos.

Finalmente, destacó el valor de la sororidad y las redes de apoyo como herramientas clave para construir comunidades más justas, seguras y resilientes, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y acompañarse mutuamente frente a los desafíos estructurales que aún persisten.