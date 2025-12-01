Gobierno del EdoMéx y Colegio de Notarios refuerzan seguridad jurídica

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México y el Colegio de Notarios suman esfuerzos para fortalecer la cultura de la legalidad en la entidad, mediante la entrega de los primeros 90 certificados en el Estándar de Competencia EC1420 que fomenta la transparencia y la seguridad jurídica en el desarrollo económico de la entidad, al prevenir actos de procedencia ilícita como el lavado de dinero.

Asimismo, se trabaja en la certificación en materia inmobiliaria para proteger y salvaguardar el patrimonio de la población mexiquense, de las cuales se entregaron 69 certificados.

Al respecto, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México destacó que la Certificación en el Estándar de Competencia EC1420 “Desarrollo de procesos notariales relacionados con actividades vulnerables” permite la profesionalización de quienes intervienen en actos y contratos de alto impacto patrimonial, así como en materia de prevención de lavado de dinero.

Indicó que con esta certificación el sector notarial asume su papel como primer filtro de legalidad, dispuesto a ejercer la fe pública con rigor y ética, y reconoció al Colegio de Notarios del Estado de México por promover este tipo de herramientas que mantienen a la vanguardia al notariado mexiquense.

“La entrega de estos certificados nos permite atestiguar un acto que sintetiza la visión de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez: construir un país y una entidad mexiquense que une el desarrollo económico con legalidad, crecimiento con integridad y oportunidad con responsabilidad pública”, señaló el Consejero Jurídico.

Por su parte, Laura González Hernández, Secretaría de Desarrollo Económico, enfatizó que la Certificación del Curso de Conocimientos en el Sector Inmobiliario incide de manera directa en la seguridad jurídica y patrimonial y permite que esta industria cuente con estándares de calidad y confianza, además de avanzar en el cumplimiento de la normatividad en este sector.

, Víctor Humberto Benítez González, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, manifestó que el notariado mexiquense se suma a los esfuerzos para consolidar un estado moderno, íntegro y confiable, para erradicar los actos de corrupción.