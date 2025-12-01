Estudiantes UAEMéx participan en programa Comunikción del Canal del Congreso en el Senado

Ciudad de México.- En un ejercicio de diálogo, cercanía y retroalimentación, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), participaron en el programa “Comunikción” del Canal del Congreso en el Senado de la República, conversación en la que bajo el eje “Los jóvenes y el poder” plantearon sus principales dudas y cuestionaron posturas a las y los panelistas Claudia Edith Anaya Mota Senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Diputada Federal por el Partido Verde Ecologista de México María Luisa Mendoza, así como a los catedráticos José Elías Nader Mata y Ricardo Joya Cepeda.

Desde el auditorio Octavio Paz, en el Senado de la República, en la Ciudad de México, la senadora y también secretaria de la Mesa Directiva, Claudia Edith Anaya Mota, destacó la importancia de que los jóvenes se acerquen a todas sus autoridades, de todos los niveles de gobierno, la ciudadanía influye en las decisiones de los políticos y si los políticos no se acercan pueden perder la confianza de la ciudadanía.

Temas como la tecnología, las leyes, el marco legal y su aplicación, capacitación, profesionalización, la ética y el involucramiento son fundamentales en la actualidad, independientemente de quien esté en el gobierno hay que dar resultados a la gente y para exigir es necesario involucrarse en la vida pública para incidir en las políticas públicas.

La Diputada Federal por el Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Educación, María Luisa Mendoza, indicó que la participación juvenil es una de las más importantes, que desde que están en el hogar se involucran y construyen la política pública.

Recordó que, si los jóvenes no se hubieran involucrado en la política, no habría oportunidades para ellos y para llegar a los escaños y puestos más importantes y con mayor responsabilidad, es necesario prepararse de manera constante, no conformarse y ante ello, siempre estar conscientes de que la preparación académica y la inquietud puede abrir puertas, pero es necesario insistir hasta lograrlo.

José Elías Nader Mata, Director General de Periódico El Valle y catedrático de la UAEMéx, afirmó que las y los jóvenes tienen toda la capacidad para salir adelante, “soy un convencido de la capacidad de mis alumnas y alumnos, de la gran calidad profesional. México necesita ser más humanista, soy un convencido de que las y los jóvenes son un motor del verdadero cambio del presente y también del futuro”, dijo.

Puntualizó que, el futuro y el presente del país está en las manos de la juventud y para ello, es necesario que no dejen bloquear sus aspiraciones, sino que detonen sus capacidades para ser los mejores todo el tiempo. Recordó que, un punto clave es la participación justa y la fuerza de las ideas lleven a los grandes cambios y las grandes transformaciones, buscando la forma de que cada idea se concrete tomando las riendas y en búsqueda de puertas que ayuden a impulsarlas.

Por su parte, Ricardo Joya Cepeda, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que el papel de los docentes es entender las aspiraciones y expectativas que los jóvenes van construyendo a lo largo de su formación. A nosotros nos toca encontrar sus capacidades y talentos. “La universidad no solo ayuda a dar conocimientos si no también ayuda a formar personas, a que comprendan lo que es correcto y no, hasta qué punto mi decisión puede impactar en una comunidad y puede o no ayudar a las personas”, dijo.

Ante estudiantes de licenciaturas como Derecho y Administración Pública, todos los panelistas coincidieron que la juventud ya no solo opina, sino que se ha convertido en un motor de cambios sociales. “Si quieren influir, tenemos que estudiar, tenemos prepararnos, tenemos que especializarnos. Siempre que quieran luchar por una causa, estudien, involúcrense, si la causa es justa puede salir adelante”, afirmó la senadora Claudia Edith Anaya Mota.

Finalmente, enfatizaron que este tipo de ejercicios ayuda a detonar las habilidades de la juventud y abrir espacios para escuchar sus ideas, por lo que agradecieron que se les abra la puerta para que sus propuestas tengan impactos reales y positivos que transformen en favor de un mejor futuro.