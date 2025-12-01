Jenaro Martínez celebra 59 años del Reconocimiento Jurídico

Toluca, Méx.- Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, encabezó la conmemoración del LIX Aniversario del Reconocimiento Jurídico del SMSEM, en el histórico Auditorio “Prof. Agripín García Estrada”, acompañado por más de 4 mil delegadas, delegados y representantes sindicales.

“Porque somos parte de un todo: la defensa de la educación pública, la dignidad del magisterio y el derecho a construir un mejor porvenir. Por ello, los invito a seguir trabajando en unidad, defendiendo y creyendo en nuestros principios institucionales, porque más allá de ser un sindicato, somos una gran familia y las familias cuando están unidas son más fuertes”, aseveró el líder magisterial.

Durante la celebración, los asistentes recorrieron el “Edificio de la Unidad Sindical”, la nueva casa de los educadores mexiquenses, la infraestructura gremial de cinco pisos, con amplias oficinas, auditorio y salas de Ex Secretarios, así como de Gobernadores Maestros, inaugurada el 27 de noviembre por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Reconocimiento Jurídico, otorgado el 30 de noviembre de 1966 por la XLIII Legislatura local, significó la reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, donde solo se establecía la existencia de un Sindicato para los burócratas. Hasta que la determinación del profesor Ignacio Torres Olascoaga logró, que durante el mandato de Juan Fernández Albarrán, también se incluyera al SMSEM como legítimo representante de las maestras y los maestros.

“El reconocimiento legal no fue un regalo, sino una conquista que nos dio voz, personalidad y la posibilidad de defender, con dignidad, la profesión docente”, afirmó Martínez Reyes. Señaló que las Nuevas Oficinas Centrales albergarán a una estructura gremial integrada por mil 53 delegaciones, 4 mil 737 delegados y más de 105 mil afiliados. “Nuestra realidad cambió y las instalaciones tenían que cambiar también”, dijo.

El líder sindical reconoció la aportación de Marco Aurelio Carbajal Leyva, ex Secretario General, cuya dirigencia consiguió la donación del terreno, colocó la primera piedra y empezó la construcción de la sede que es resultado del trabajo conjunto con el mandato de Gómez Álvarez, a quien agradeció su compromiso con el progreso del magisterio. “Nuestra historia no se entiende sin la unidad, lo que hoy disfrutamos es fruto de las luchas de miles de maestras y maestros que nunca renunciaron a la defensa de sus derechos”, concluyó.

Al término de la ceremonia, los delegados y Ex Secretarios del SMSEM, invitados de honor, acompañados del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 recorrieron el “Edificio de la Unidad Sindical”.