Diálogo, respeto y legalidad en la UAEMéx

Toluca, Méx.- Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la rectora Martha Patricia Zarza Delgado reiteró la disposición de la Administración para promover el diálogo, el respeto y la legalidad para abonar a la construcción colectiva de espacios seguros.

En la sesión del mes de noviembre, en el Edificio Administrativo, el órgano colegiado tomó protesta a las personas designadas como directoras de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Jaime Guadarrama González; y los centros universitarios UAEM Valle de México, Gloria Zamudio Villareal, y Zumpango, Juana Gabriela Soriano Hernández.

Además, se aprobó la solicitud de prórroga para la elaboración del Plan de Desarrollo 2025-2029 remitida por las facultades de Antropología, Ciencias Políticas y Sociales y Planeación Urbana y Regional, así como los Centros Universitarios UAEMéx Nezahualcóyotl, Temascaltepec y Valle de Chalco, con el propósito de que una vez aprobado el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, dichos planes sean elaborados en congruencia con ese máximo instrumento institucional.

Asimismo, para preservar la estabilidad institucional, el pleno universitario autorizó la prórroga en la permanencia de las personas que fungen como encargadas del despacho de las direcciones de las facultades de Geografía, Derecho, Turismo y Gastronomía, así como del Centro Universitario UAEMéx Texcoco.

Además, como parte de las acciones que privilegian la ruta del diálogo para la construcción de una comunidad transparente y participativa, ante el H. Consejo Universitario de la UAEMéx, se dio lectura al pronunciamiento firmado por integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU) y la Administración Central en la entrega del Edificio Histórico de Rectoría.

Finalmente, se presentó la convocatoria para la Colecta Invernal y de juguetes 2025, que concluye el martes 2 de diciembre y será destinada a la comunidad del poblado de San Pedro Nexapa, municipio de Amecameca, invitando a la comunidad a participar en esta iniciativa.