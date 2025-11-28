Denuncia y Policía Cibernética evitan 90% de pagos por extorsión en EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.– La estrategia contra la extorsión en el Estado de México registra avances significativos, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien destacó que la denuncia ciudadana, acompañada de la asesoría oportuna de la Policía Cibernética, ha sido clave para contener este delito y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

A través de sus redes sociales, Gómez Álvarez compartió los resultados de la sesión número 224 de la Mesa de Paz, donde se reportó que la Policía Cibernética logró evitar el 90% del pago de las denuncias por extorsión, motivo por el cual reiteró el llamado a continuar reportando este ilícito. De acuerdo con las autoridades, estas acciones han permitido evitar pagos por casi 10 millones de pesos.

“En la Mesa de Paz, se informó que gracias a las acciones de la Policía Cibernética se evitó el pago en el 90 % de las denuncias por extorsión. Recuerden que en el 089 pueden denunciar este delito. La llamada es anónima y confidencial. #ElPoderDeServir #EdoMexVSLaExtorsión”, escribió.

En esta reunión diaria de seguimiento a la seguridad en la entidad también participó el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien resaltó el impacto de las Mesas de Paz en la disminución de pagos por extorsión.

“En el #EdoMéx estamos combatiendo la extorsión. En el 90% de las denuncias, la Policía Cibernética de la Secretaría Seguridad del Estado de México ha evitado el pago de extorsiones. En la Mesa de Paz, liderada por la Gobernadora Delfina Gómez, trabajamos en equipo por la seguridad en la entidad”, expresó en su cuenta de X.

Durante la sesión, en la que estuvieron presentes Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México; Maricela López Urbina, secretaria Técnica; y José Luis Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia mexiquense; la a Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que, del 20 al 26 de noviembre, se logró frenar el 90% del monto exigido por delincuentes, porcentaje que refleja el impacto de las estrategias de prevención y reacción inmediata que han sido posibles gracias a la denuncia ciudadana, considerada por las autoridades como la herramienta más eficaz para combatir estas conductas ilícitas.

Durante el periodo analizado, los municipios de Ecatepec, Toluca y Naucalpan concentraron la mayor incidencia de reportes, por lo que se reforzaron los trabajos de inteligencia, vigilancia operativa y difusión de medidas de autoprotección en estas demarcaciones con el fin de contener la actividad de grupos delictivos que utilizan principalmente llamadas telefónicas para intimidar o engañar a sus víctimas.

Las autoridades detallaron que, a la fecha, se han recibido 860 denuncias relacionadas con extorsión y fraude telefónico, cifra que ha permitido emitir alertas tempranas y ajustar continuamente las tácticas de prevención. Entre las modalidades más recurrentes destacan las amenazas o mensajes intimidatorios, así como intentos de fraude en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos para solicitar dinero de manera urgente.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión o llamada sospechosa a los números 089 (denuncia anónima) o 911, enfatizando que la reacción oportuna permite bloquear operaciones ilícitas y reducir el riesgo de victimización. También pidió a la población difundir esta información entre familiares y amigos para evitar que más personas sean vulneradas.