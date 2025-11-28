Atlas de Riesgos de Atizapán de Zaragoza es considerado el mejor del EdoMéx

Atizapán, Méx.- Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera, presentó Atlas Municipal de Riesgos 2025, se construyó un sistema con más de 170 capas de información y un estudio de hidrología superficial regional, entre otras adecuaciones, las cuales permitirán tener bien identificados los puntos vulnerables.

Dijo que, con esta herramienta, cuya información es esencial para prevenir riesgos y actuar de manera pronta en caso de emergencia, el municipio de Atizapán se coloca entre los municipios en contar con su Atlas de Riesgos debidamente actualizado.

En representación del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, el Secretario del Ayuntamiento reconoció la labor que llevan a cabo las distintas áreas que atienden situaciones de emergencia en Atizapán de Zaragoza, ya que a lo largo de la administración se ha trabajado de manera transversal, participando distintas dependencias, entre ellas: Protección Civil, Bomberos, Sapasa, Obras Públicas, Gobierno, Servicios Públicos, Vinculación Ciudadana y el Sistema Municipal DIF,

Ranero Barrera, dijo que con el fin de contar con un instrumento que permita tener identificados los puntos vulnerables que se tienen en el municipio y con ello estar en posibilidad de emprender acciones preventivas, fue presentado el Atlas Municipal de Riesgos de Atizapán de Zaragoza 2025, mismo que concentra 165 mapas con información relevante sobre factores que pueden afectar a la población.

En esta sesión, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, Héctor Elorriaga Mejía, también presentó las acciones preventivas y la evaluación de los fenómenos que se registraron durante la temporada de huracanes 2025, además de que declaró el cierre de la sesión permanente de dicho Consejo por la temporada de lluvias de este año.

El Atlas Municipal de Riesgos de Atizapán de Zaragoza ya ha sido reconocido como el mejor del Estado de México, en el 2022, durante la administración del Alcalde Pedro Rodríguez Villegas, de ahí la trascendencia de mantenerlo actualizado para beneficio de la población atizapense.