Detienen a 12 policías de Acambay por homicidio y tentativa

28 noviembre, 2025

Policía

Toluca, Méx.- Un Juez de Control con sede en El Oro decretó la legalidad de la detención de 10 masculinos y dos femeninas, elementos de la Policía Municipal de Acambay, quienes son investigados por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó formulación de imputación y argumentos vinculatorios en contra de Carlos Alberto “N”, Carlos “N”, Pedro Antonio “N”, Edwin Saúl “N”, Rigoberto “N”, Guillermo “N”, Atanasio “N”, Iván “N”, Leonardo “N”, Roberto “N”, Elizabeth “N” y María Isabel “N”, por lo que la Autoridad Judicial después de revisar los datos aportados decretó de legal la detención los 12 policías municipales de Acambay, derivado de los hechos suscitados el pasado 22 de noviembre en dicho municipio y determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El próximo 30 de noviembre se determinará su situación jurídica ya que se solicitó la duplicidad del plazo constitucional. Los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.