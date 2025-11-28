Maya Becerra, año histórico y Premio Nacional de Deportes

Ciudad de México.- Cada año somos testigos de proezas escritas por atletas mexicanos, y 2025 no ha sido la excepción. Entre los múltiples deportistas que se bañaron de gloria en los escenarios más imponentes, destaca la arquera Maya Becerra Arizaga, quien tocó el cielo en diversos escenarios.

La jalisciense y especialista en arco compuesto lleva algunas temporadas siendo una de las máximas exponentes de este deporte a nivel mundial, aunque fue en este 2025 que se consolidó como la mejor del planeta en su rama y prueba.

Tras varios años como multimedallista de oro internacional en las pruebas de equipos y equipos mixtos, Maya Becerra tenía claro su objetivo de 2025: ganar su primera corona a nivel individual, pues su mayor logro era la plata en el Campeonato Mundial Berlín 2023.

La gran y merecida alegría llegó en la primera etapa del Serial de Copas del Mundo, celebrada en Florida Central, Estados Unidos, donde finalmente se colgó la presea dorada.

La actual número 1 del ranking mundial no se detuvo ahí y dirigió sus flechas a las siguientes metas: cobrar revancha en el Campeonato Mundial de la especialidad y consagrare monarca en los Juegos Mundiales, ambas cumplidas exitosamente.

Además, complementó este histórico 2025 con múltiples podios por equipos junto a Dafne Quintero, Mariana Bernal y Adriana Castillo, así como con Sebastián García por equipos mixtos, prueba que será olímpica a partir de Los Ángeles 2028 y en la que México será favorito al oro.

El sorprendente año de Maya Becerra no pasó desapercibido. Por ello es que fue elegida como una de las ganadoras del Premio Nacional de Deportes en su edición especial de los 50 años reconociendo lo mejor de este ámbito, cuya ceremonia será celebrada este viernes a las 10:30 horas y encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.