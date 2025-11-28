Vinculan a proceso a regidor de Chalco por secuestro

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtuvo vinculación a proceso en contra de Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, quien se desempeñaba como sexto Regidor en el municipio de Chalco y quien está identificado como líder del grupo social autodenominado “Sindicato 22 de Octubre”, por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Luego de analizar los datos recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial inició proceso legal en su contra, estableció un plazo para el cierre de investigación complementaria de un mes y 15 días, además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por el Agente del Ministerio Público, se ha podido establecer que el pasado 30 de julio en el municipio de La Paz, el ahora vinculado y dos sujetos a bordo de un vehículo, interceptaron a las víctimas, quienes se dedicaban a la venta de garrafones de agua y las obligaron a subir a dicha unidad.

En ese momento, Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, presumiblemente las amenazó con causarles daño a ellas y su familia sino pagaban una cuota semanal de mil pesos a cambio de dejarlas seguir realizando su actividad comercial, para lo cual se ostentó como integrante del “Sindicato 25 de Marzo” y de la “USON”.

Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy” fue detenido el pasado 21 de noviembre, en el marco de la Operación “Caudal”, que tiene como fin la neutralización de objetivos prioritarios entre los que se encuentran líderes de organizaciones delictivas con fachada de sindicato, así como servidores públicos, ello para continuar con la desarticulación de la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en el Estado de México.

Tras su detención, Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinó su vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. No obstante el detenido debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra. Además, alias “Gimy” y/o “Jimmy” es investigado por su probable participación en la comisión de hechos delictivos de secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros ilícitos, en tanto que información obtenida por esta Fiscalía a través de actos de investigación, ha permitido identificar que la presencia delictiva del “Sindicato 22 de Octubre” comprende los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan, principalmente.