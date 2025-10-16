Programa “Acciones de la Educación” continuará mejorando espacios escolares: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La segunda etapa del programa “Acción por la Educación”, continúa avanzando y en esta ocasión, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, entregó los trabajos de rehabilitación de la Primaria “Cuauhtémoc” y la Telesecundaria “Fernando Quiroz Gutiérrez”, en beneficio de más de 200 estudiantes que ahora cuentan con mejores instalaciones.

Ahí, la alcaldesa comentó que este programa tiene como propósito dar mantenimiento a las escuelas para impulsar la formación académica de estudiantes y, en esta ocasión, los beneficiados fueron para más de 200 alumnos de las comunidades de San José Huiloteapan y Santa Cruz Ayotuxco, quienes estrenaron instalaciones con la renovación de sus planteles.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, comentó que “desde Cabildo, aprobamos parte del recurso municipal para destinarlo a la rehabilitación de las escuelas públicas del territorio y realizar las reparaciones que cada una de ellas requiere. Nuestro compromiso es 24/7 con la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de Huixquilucan. Por ello, seguiremos con estas mejoras, con programas sociales y becas educativas, para que todos tengan las mismas oportunidades de prepararse académicamente”, señaló la presidenta municipal.

En la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, la alcaldesa develó la placa de los trabajos que se realizaron con el programa “Acción por la Educación” en la Telesecundaria “Fernando Quiroz Gutiérrez”, entre los cuales destacan la fabricación de un techo de policarbonato en el área de comida, la colocación de ventanas de aluminio, así como trabajos de plomería, entre ellos la implementación de llaves ahorradoras de agua para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Contreras Carrasco, afirmó que, como parte de la segunda etapa de “Acción por la Educación”, en ambas escuelas se proporcionaron balones deportivos para que los estudiantes practiquen actividades físicas en su tiempo de receso, como futbol, basquetbol y voleibol, con el objetivo de impulsar su desarrollo integral y promover el deporte para que adopten hábitos saludables.

Por su parte, la directora de la Primaria “Cuauhtémoc”, Lucía Esmirna de Jesús, reconoció la labor de la presidenta municipal, ya que este programa es una pieza clave para mantener las escuelas en óptimas condiciones y con la entrega de materiales para la docencia, “se reafirma el compromiso del Gobierno de Huixquilucan con la educación a favor de nuestros niños”, dijo.

En tanto, la representante de padres de familia en la Telesecundaria “Fernando Quiroz Gutiérrez”, Celia Delgado, apuntó que las mejoras en el plantel no sólo representan un cambio en la infraestructura, sino también en el ánimo y motivación de los alumnos, mostrando sensibilidad, compromiso y una verdadera cercanía de la alcaldesa con las comunidades que más lo necesitan.