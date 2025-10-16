Invierte UAEMéx en implementos para trabajadores FAAPAUAEM

Tenancingo, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), entregó implementos de trabajo a agremiados a la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM), con lo que complementarán sus actividades diarias.

Acompañada por la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, la rectora auriverde destacó que la transformación universitaria tiene como eje central a las personas que conforman la institución.

En este sentido, reiteró que la Administración Universitaria 2025-2029 trabaja con la convicción de fomentar la participación activa y reconocer las valiosas aportaciones del personal académico en los ámbitos social e institucional.

A la par, destacó el compromiso, la excelencia y la responsabilidad de la comunidad docente, a la que calificó como pilar fundamental para la construcción de una universidad progresista. La entrega de estos implementos, dijo, representa un acto de corresponsabilidad y colaboración entre el cuerpo académico y la administración central.

Exhortó a los agremiados a sumar esfuerzos para que, desde el conocimiento y los valores, se continúe formando a las juventudes mexiquenses con calidad y excelencia, contribuir al desarrollo de las regiones donde la UAEMéx tiene presencia.

La titular de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor informó que este 2025 entregaron 6 mil 82 implementos, entre los que destacan calzado de seguridad y laboratorio, uniformes de apicultura, sombreros, chamarras y chalecos, en beneficio de más de 5 mil 800 docentes universitarios.

Finalmente, indicó que la inversión destinada para esta entrega fue de 6.9 millones de pesos, por lo que agradeció a la rectora Martha Patricia Zarza Delgado por su respaldo y compromiso permanente con la comunidad universitaria y el gremio académico.